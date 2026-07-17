Balázsék és Bochkorék háborúja folytatódik: a Rádió 1 műsorvezetője felnőttpelenkát küldene riválisának

Sebestyén Balázs ha alkalmat talál, sosem hagyja ki, hogy beleszálljon a Retro Rádió reggeli műsorának névadójába, Bochkor Gáborba. A műsorvezető a Balázsék csütörtöki adásában ismét megeresztett néhány beszólást a rivális csapat felé, most épp a kor volt az, amiben kivetnivalót talált, ami persze nem is csoda, miután Bochkor rendszeresen „kisfiúnak” nevezi őt. Ennek ellenére Balázs most talán túl messzire ment.
A Bochkor és a Balázsék műsorvezetői már évek óta csatároznak egymással nyilvánosan, ugyanis a Rádió 1 csapata rendszeresen száll bele a Retro Rádiósokba. Erre olykor Bochkor Gábor reagál, még akkor is, ha méltatlannak érzi a helyzetet. Csütörtök reggel szintén előbbinek lehettek fültanúi Sebestyén Balázs műsorának hallgatói.
„10 éve még csokoládékat, bonbonokat, kávékat, kakaókat, telefonszámokat és női bugyikat kaptunk ajándékba, most kaptunk egy csomag Tena Lady-t. Én borzasztó szomorú vagyok, hogy ilyet kapunk” – mesélte Balázs, de mint kiderült, férfiaknak való felnőtt pelenkáról volt szó.
Megéltük, hogy bemegyünk az irodába és 20 darab férfi Tena Lady csomag van bent. Ennyire nem öregedett meg ez a műsor, vagy igen?
– tette fel a költői kérdést a rádiós, majd miután eljátszottak a gondolattal, hogy kipróbálják, találtak is neki „megfelelő” helyet.
Sebestyén Balázs szerint Bochkoréknál jobb helye lenne az ajándéknak
A műsorvezető ezzel kapcsolatban egy kommentet is beolvasott, amiből azonnal elindult a poénkodás Bochkor Gábor korával kapcsolatban.
„Kérdezi valaki, hogy akkor mit kapnak a Bochkorék? Na, ez a jó kérdés. Ha már mi ezt kapjuk, akkor ők hamvasztást, temetést, szórást, parcellázást kapnak?” – poénkodott Balázs igencsak ízléstelenül.
Igen, igen, hamvasztási kuponokat, meg parcellákat kapnak. Szerintem ők már beszélgetnek arról, hogy kit, hova, csak úgy mondom neked
– kontrázott rá Ráskó Eszter azonnal.
„Küldjük el nekik, nem? Szerintem ott azért az átlagéletkor egy kicsit nagyobb” – folytatta Sebestyén, mire Eszter felvetette, hogy abból valószínűleg egy hatalmas háború robbanna ki.
„Ennél nagyobb már nem tud” – válaszolta nemes egyszerűséggel a rádiós, így még az is felvetődött, bár persze csak elméleti alapon, hogy adás közben kopogjanak be a rivális műsor stúdiójába, ami ugyanabban az épületben található, ahol a Balázséké, és tegyenek úgy, mintha csak rossz helyre szállították volna Bochkorék csomagját. Erre azonban feltehetően végül nem került sor, de kíváncsian várjuk, hogy a másik csapattól érkezik-e válasz az ízléstelen viccre.