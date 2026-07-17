Balázsék és Bochkorék háborúja folytatódik: a Rádió 1 műsorvezetője felnőttpelenkát küldene riválisának

Sebestyén Balázs ha alkalmat talál, sosem hagyja ki, hogy beleszálljon a Retro Rádió reggeli műsorának névadójába, Bochkor Gáborba. A műsorvezető a Balázsék csütörtöki adásában ismét megeresztett néhány beszólást a rivális csapat felé, most épp a kor volt az, amiben kivetnivalót talált, ami persze nem is csoda, miután Bochkor rendszeresen „kisfiúnak” nevezi őt. Ennek ellenére Balázs most talán túl messzire ment.

Sebestyén Balázs Bochkor Gábor korával viccelődött, szerinte már temetési ajánlatokat is kaphat (Fotó: MW Bulvár)

A Bochkor és a Balázsék műsorvezetői már évek óta csatároznak egymással nyilvánosan, ugyanis a Rádió 1 csapata rendszeresen száll bele a Retro Rádiósokba. Erre olykor Bochkor Gábor reagál, még akkor is, ha méltatlannak érzi a helyzetet. Csütörtök reggel szintén előbbinek lehettek fültanúi Sebestyén Balázs műsorának hallgatói.

„10 éve még csokoládékat, bonbonokat, kávékat, kakaókat, telefonszámokat és női bugyikat kaptunk ajándékba, most kaptunk egy csomag Tena Lady-t. Én borzasztó szomorú vagyok, hogy ilyet kapunk” – mesélte Balázs, de mint kiderült, férfiaknak való felnőtt pelenkáról volt szó.

Megéltük, hogy bemegyünk az irodába és 20 darab férfi Tena Lady csomag van bent. Ennyire nem öregedett meg ez a műsor, vagy igen?

– tette fel a költői kérdést a rádiós, majd miután eljátszottak a gondolattal, hogy kipróbálják, találtak is neki „megfelelő” helyet.

Sebestyén Balázs műsorvezető-társaival, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel együtt cikizte a Bochkor műsorvezetőit (Fotó: Rádió 1)

Sebestyén Balázs szerint Bochkoréknál jobb helye lenne az ajándéknak

A műsorvezető ezzel kapcsolatban egy kommentet is beolvasott, amiből azonnal elindult a poénkodás Bochkor Gábor korával kapcsolatban.

„Kérdezi valaki, hogy akkor mit kapnak a Bochkorék? Na, ez a jó kérdés. Ha már mi ezt kapjuk, akkor ők hamvasztást, temetést, szórást, parcellázást kapnak?” – poénkodott Balázs igencsak ízléstelenül.

Igen, igen, hamvasztási kuponokat, meg parcellákat kapnak. Szerintem ők már beszélgetnek arról, hogy kit, hova, csak úgy mondom neked

– kontrázott rá Ráskó Eszter azonnal.

„Küldjük el nekik, nem? Szerintem ott azért az átlagéletkor egy kicsit nagyobb” – folytatta Sebestyén, mire Eszter felvetette, hogy abból valószínűleg egy hatalmas háború robbanna ki.