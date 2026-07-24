Esküvőre készül a Séfek Séfe sztárja: váratlanul kérték meg Piró kezét

A közönség kedvence volt a Séfek Séfe adásában Oláh János Gellértné, azaz Piró. A TV2 sikerműsora nagy lendületet adott a nagymamának, aki bár nem lett milliomos a műsornak köszönhetően, ám saját bevallása szerint is számos megkeresést kapott. Azóta új munkahelyen dolgozik szakácsként, szeptembertől pedig szakácsiskolába is beiratkozik, hogy továbbfejlessze a tudását.

A Séfek Séfe sztárjára, Piróra rátalált a szerelem: már az esküvőre készül

A Séfek Séfe sztárjára, Piróra rátalált a szerelem: már az esküvőre készül

A műsor azonban egy sokkal fontosabb dologhoz is hozzásegítette: rátalált ugyanis a szerelem. Párjával a TV2 gasztroreality műsorának köszönhetően ismerkedett meg, majd az alakuló kapcsolatuk villámgyorsan komolyra fordult.

"Munkahelyet váltottam, aztán májusban össze is költöztünk, júniusban pedig – teljesen váratlanul – eljegyzett. Jövőre lesz az esküvő" – mesélte mosolyogva a mindig vidám nagymama. A történetük igazán filmszerűen indult.

"A műsornak köszönhetően ismert meg engem. Később egy helyen dolgoztunk, én intéztem neki egy beugrós mosogatói munkát. Egy közös munkanapon, amikor csak ketten voltunk, elcsattant az első csók, utána pedig már minden jött magától. Korábban úgy gondoltam, többé nem lesz párkapcsolatom. Azt mondtam, én már soha nem jövök össze senkivel. Nem hittem volna, hogy ez még megtörténhet velem. Most viszont nagyon boldog vagyok."

Nemrég egy rajongói közönségtalálkozót is szervezett, ahol saját készítésű ételekkel és süteményekkel vendégelte volna meg az érdeklődőket, ám a program végül nem valósult meg.

"A főnököm még a helyszínt is ingyen biztosította volna. Tortát, zserbót, mátrai borzaskát és csirkepaprikást készítettem volna, de most nem jött össze. Remélem, egyszer bepótoljuk" – mondta bizakodva a Blikknek, majd hozzátette: fontos tisztázni, hogy a televíziós ismertség nem jelent automatikusan mesés vagyont.

"Sokan azt hiszik, a párom csak azért van velem, mert tele vagyok pénzzel. Ez egyáltalán nem igaz. Ugyanolyan átlagos dolgozó ember vagyok, mint bárki más. Egyszerűen próbálom kihasználni a lehetőségeket, amelyeket az élet elém tesz, és boldogan élni".