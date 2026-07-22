34 éves lett Selena Gomez! Így lett a gyereksztárból az egyik legismertebb színésznő és énekesnő

Ma ünnepli Selena Gomez a 34. születésnapját. Az amerikai világsztár több mint két évtizede van a reflektorfényben: gyerekszínészként kezdte pályafutását, majd a Disney egyik legnagyobb sztárja lett, később pedig énekesnőként, színésznőként, producerként és üzletasszonyként is óriási sikereket ért el. Bár az élete kívülről sokszor mesébe illőnek tűnik, komoly egészségügyi és magánéleti nehézségekkel is meg kellett küzdenie.
Selena Gomez 2026-ban is a világ egyik legnagyobb sztárja
Selena Marie Gomez 1992. július 22-én született Texas államban. Édesanyja mindössze 16 éves volt, amikor világra hozta, így Selena gyerekkora nem volt mindig könnyű. Már egészen fiatalon eldöntötte, hogy színésznő szeretne lenni, első szerepét pedig a Barney és barátai című gyerekműsorban kapta, ahol későbbi jó barátnőjével, Demi Lovatóval is együtt játszott.
Az igazi áttörést azonban a Disney csatorna hozta meg számára. A Varázslók a Waverly helyből című sorozatban Alex Russót alakította, a csintalan, humoros és varázserővel rendelkező tinédzsert, akit nézők milliói zártak a szívükbe. A széria hatalmas siker lett világszerte, Selena pedig rövid idő alatt a Disney egyik legismertebb arca lett. Filmek, televíziós produkciók és számtalan reklámszereplés követte egymást, miközben rajongótábora folyamatosan nőtt. A színészet mellett az éneklés is egyre nagyobb szerepet kapott az életében. Először a Selena Gomez & The Scene nevű zenekarral aratott sikereket olyan slágerekkel, mint a Naturally, a Who Says vagy a Love You Like a Love Song. Később szólókarrierbe kezdett, és olyan világslágereket adott ki, mint a Come & Get It, a Good for You vagy a Hands to Myself.
Selena Gomez Benny Blanco menyasszonya lett 2024-ben
A magánélete legalább akkora figyelmet kapott, mint a karrierje. Leghíresebb kapcsolata Justin Bieberrel volt, akivel hosszú éveken át szakításokkal és kibékülésekkel tarkított, viharos románcot folytattak. Később The Weeknd oldalán is rátalált a szerelem, de ez a kapcsolat sem bizonyult tartósnak. Az elmúlt években jóval visszafogottabban kezelte a szerelmi életét, majd 2024 végén eljegyezte Benny Blanco zenei producer, akivel 2025-ben házasodott össze, és azóta is boldog házasságban él.
Selena nemcsak a magánéleti nehézségekkel, hanem komoly egészségügyi problémákkal is szembenézett. 2015-ben árulta el, hogy lupusszal, vagyis autoimmun betegséggel diagnosztizálták. Az állapota egy időben annyira súlyossá vált, hogy vesetranszplantációra volt szüksége. A donorja legjobb barátnője, Francia Raisa volt, aki felajánlotta egyik veséjét az énekesnőnek. Selena emellett nyíltan beszélt arról is, hogy szorongással és bipoláris zavarral él, ezzel is arra ösztönözve másokat, hogy merjenek segítséget kérni, ha szükségük van rá.
Selena Gomez sorozatokban a mai napig szerepel
Az elmúlt években ismét a színészet felé fordult, és óriási sikert aratott a Gyilkosság a házban című sorozattal, amelyben Steve Martinnal és Martin Shorttal alkot emlékezetes triót. A produkció számos díjjelölést kapott, Selena alakítását pedig a kritikusok is elismerték. A színészet és a zene mellett sikeres producer és üzletasszony is lett, 2020-ban megalapította saját sminkmárkáját, ami nagy népszerűségnek örvend a sminktermékekért rajongók körében.
Ma, 34. születésnapján Selena Gomez nemcsak az egyik legnépszerűbb popsztár, hanem olyan nő is, aki számtalan nehézségen ment keresztül, mégis újra és újra képes volt talpra állni. Gyereksztárból világsztár lett, miközben őszinteségével és kitartásával emberek millióinak vált példaképévé.