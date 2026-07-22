34 éves lett Selena Gomez! Így lett a gyereksztárból az egyik legismertebb színésznő és énekesnő

Ma ünnepli Selena Gomez a 34. születésnapját. Az amerikai világsztár több mint két évtizede van a reflektorfényben: gyerekszínészként kezdte pályafutását, majd a Disney egyik legnagyobb sztárja lett, később pedig énekesnőként, színésznőként, producerként és üzletasszonyként is óriási sikereket ért el. Bár az élete kívülről sokszor mesébe illőnek tűnik, komoly egészségügyi és magánéleti nehézségekkel is meg kellett küzdenie.

Selena Gomez 34 éves lett (Fotó: LISA O'CONNOR/AFP)

Selena Gomez 2026-ban is a világ egyik legnagyobb sztárja

Selena Marie Gomez 1992. július 22-én született Texas államban. Édesanyja mindössze 16 éves volt, amikor világra hozta, így Selena gyerekkora nem volt mindig könnyű. Már egészen fiatalon eldöntötte, hogy színésznő szeretne lenni, első szerepét pedig a Barney és barátai című gyerekműsorban kapta, ahol későbbi jó barátnőjével, Demi Lovatóval is együtt játszott.

Az igazi áttörést azonban a Disney csatorna hozta meg számára. A Varázslók a Waverly helyből című sorozatban Alex Russót alakította, a csintalan, humoros és varázserővel rendelkező tinédzsert, akit nézők milliói zártak a szívükbe. A széria hatalmas siker lett világszerte, Selena pedig rövid idő alatt a Disney egyik legismertebb arca lett. Filmek, televíziós produkciók és számtalan reklámszereplés követte egymást, miközben rajongótábora folyamatosan nőtt. A színészet mellett az éneklés is egyre nagyobb szerepet kapott az életében. Először a Selena Gomez & The Scene nevű zenekarral aratott sikereket olyan slágerekkel, mint a Naturally, a Who Says vagy a Love You Like a Love Song. Később szólókarrierbe kezdett, és olyan világslágereket adott ki, mint a Come & Get It, a Good for You vagy a Hands to Myself.

Számtalan sláger fűződik a nevéhez (Fotó: Paul Zimmerman/Getty Images)

Selena Gomez Benny Blanco menyasszonya lett 2024-ben

A magánélete legalább akkora figyelmet kapott, mint a karrierje. Leghíresebb kapcsolata Justin Bieberrel volt, akivel hosszú éveken át szakításokkal és kibékülésekkel tarkított, viharos románcot folytattak. Később The Weeknd oldalán is rátalált a szerelem, de ez a kapcsolat sem bizonyult tartósnak. Az elmúlt években jóval visszafogottabban kezelte a szerelmi életét, majd 2024 végén eljegyezte Benny Blanco zenei producer, akivel 2025-ben házasodott össze, és azóta is boldog házasságban él.