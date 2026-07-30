Seth Rogen káromkodva küldte el a youtubert, aki forgatás közben rohanta le - videó

Kínos jelenet zajlott le Los Angeles ikonikus Venice Beach partszakaszán: egy népszerű youtuber úgy döntött, hogy a legjobb pillanat karriertanácsot kérni Seth Rogentől és Jonah Hilltől, miközben éppen egy filmjelenetet forgattak. A színész először próbálta udvariasan lerázni, majd odaszúrt egy olyan mondatot, amin még ő maga is nevetett – vette észre a Dexerto.

„Ne b*szogasd az embereket!” – Seth Rogen kiakadt a tolakodó youtuberre

Fotó: YouTube/képernyőfotó

Seth Rogen gyorsan rövidre zárta a beszélgetés

Yung Mooch a legújabb videóját készítette Venice Beach partszakaszán, amikor észrevette, hogy Seth Rogen és Jonah Hill éppen egy jelenetet forgat. Ahelyett, hogy továbbment volna, egyenesen odafutott hozzájuk.

Rogen már az első pillanatban jelezte, hogy nem alkalmas az időpont.

Nem, most dolgozunk

– mondta.

A youtuber azonban nem hátrált meg. Először Jonah Hillt kérdezte meg, mit tanácsolna azoknak, akik Los Angelesben szeretnének befutni. A színész rövid, de pozitív választ adott:

Élvezd az életet, és légy kedves másokkal.

Ezután Seth Rogen következett. Miközben próbálta elküldeni a kamerás csapatot, mosolyogva odaszúrt:

Ha már tanácsot kérsz: ne b*szogasd az embereket, amikor éppen forgatnak. Ez valószínűleg nem a legjobb ötlet.

Mooch még ezután sem tágított, Rogen pedig végül nevetve mégis adott egy második tanácsot:

Add önmagad.

A youtuber megköszönte a választ, majd a kamerába fordulva lelkesen közölte:

– Nézzétek, éppen belefutottunk egy komoly filmforgatásba. Ez Los Angeles!

Jonah Hill még sosem tűnt ilyen soványnak

A videó nemcsak Seth Rogen frappáns beszólása miatt kezdett villámgyorsan terjedni, hanem Jonah Hill külseje miatt is.

Bár a színész az elmúlt években már jelentős fogyáson ment keresztül,

a mostani felvételeken talán még sosem látszott ennyire vékonynak.

Több rajongó is megjegyezte, hogy első pillantásra alig ismerték fel, új külseje pedig az arcvonásait is jóval markánsabbá tette, ezért kissé idősebbnek is tűnik, mint korábban.

Azt egyelőre nem közölték, pontosan milyen produkción dolgozott együtt a két sztár. A hollywoodi sajtó ugyanakkor azt valószínűsíti, hogy az Apple TV+ sikersorozata, a The Studio második évadának egyik jelenetét forgathatták, ezt azonban hivatalosan még nem erősítették meg.