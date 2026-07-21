Közel az ötvenhez is húszévesnek néz ki a két énekesnő – Shakira és Beyoncé közös képen pózol

Shakira és Beyoncé 21 év után készült közös fotója gyorsan elterjedt az Instagramon. A két világsztár fiatalos külseje mellett Shakira FIFA-világbajnokságon bemutatott fellépése is nagy figyelmet kapott.

Shakira és Beyoncé a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon találkozott. A két világsztár fiatalos külseje és közös fotója lenyűgözte a rajongókat az Instagramon. (A képen Shakira 2026-ban) Fotó: KEVIN KANE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Shakira és Beyoncé közös fotója után ámulnak a rajongók

Shakira és Beyoncé együtt jelent meg a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon, közös fotójuk pedig gyorsan felkeltette a rajongók figyelmét. A 49 éves kolumbiai énekesnő és a 44 éves amerikai világsztár az Instagramon közzétett felvételen átölelte egymást, követőik szerint pedig szinte semmit sem változtak az elmúlt két évtizedben.

Shakira 2005-ben Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

A két előadó 2007-ben dolgozott együtt a Beautiful Liar című dalon, amely a Billboard Hot 100 harmadik helyéig jutott. A mostani találkozás után többen azt írták, hogy akár testvéreknek is nézhetnének ki. Shakirát a döntő után időtlen szépségnek nevezték, Beyoncé megjelenése pedig szintén nagy sikert aratott a közösségi oldalon.

Itt látható Shakira és Beyoncé közös fotója

Shakira a világbajnoki döntő félidei műsorában is fellépett, ahol Burna Boyjal adta elő a Dai Dai című dalt. A szám jogdíjbevételeit hátrányos helyzetű gyermekek oktatására ajánlják fel.

Beyoncé 2026-februárjában Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az énekesnő az elmúlt hat világbajnokság közül négyen szerepelt. A 2010-es torna különösen fontos számára, mert akkor ismerte meg későbbi párját, Gerard Piquét, akitől két fia született. A kapcsolatuk később véget ért, Shakira pedig elmondása szerint a zeneszerzés segítségével dolgozta fel a szakítást, és ismét erősebbnek érzi magát – számolt be a Daily Mail.

Mindenki Shakiráról beszél a vb döntője után, elképesztően nézett ki

Shakira ismét a figyelem középpontjába került, miután fellépett a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjének félidei műsorában. A kolumbiai énekesnő Burna Boy oldalán adta elő a Dai Dai című dalt, miközben a közönség és az internet egy része nemcsak a produkciójáról, hanem elképesztően fiatalos megjelenéséről is beszélt.

Beyoncé 2005-ben Fotó: KEVIN WINTER / Getty Images North America

Elképesztő mérföldkövet ért el Beyoncé, ez keveseknek sikerült eddig

Újabb történelmi mérföldkőhöz érkezett a popzene egyik legnagyobb ikonja. Beyoncé hivatalosan is belépett a milliárdos zenészek exkluzív klubjába – erősítette meg a Forbes.