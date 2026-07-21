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Shakira

Közel az ötvenhez is húszévesnek néz ki a két énekesnő – Shakira és Beyoncé közös képen pózol

1 órája
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Shakira és Beyoncé közös fotója nagy figyelmet kapott a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. A két világsztár fiatalos külseje lenyűgözte a rajongókat, sokan pedig azt írták, hogy alig változtak az évek során. A Beautiful Liar előadói a felvételen átölelték egymást. Shakira a világbajnoki döntő félidei show-jában is színpadra lépett.
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ShakiraBeyoncéénekesnősztár

Shakira és Beyoncé 21 év után készült közös fotója gyorsan elterjedt az Instagramon. A két világsztár fiatalos külseje mellett Shakira FIFA-világbajnokságon bemutatott fellépése is nagy figyelmet kapott.

Shakira és Beyoncé a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon találkozott. A két világsztár fiatalos külseje és közös fotója lenyűgözte a rajongókat az Instagramon. (A képen Shakira 2026-ban) , EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Shakira performs during FIFA World Cup 2026 Topps Final Halftime Show at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Kevin Kane/Getty Images for Global Citizen/AFP (Photo by Kevin Kane / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Shakira és Beyoncé a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon találkozott. A két világsztár fiatalos külseje és közös fotója lenyűgözte a rajongókat az Instagramon. (A képen Shakira 2026-ban) Fotó: KEVIN KANE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Shakira és Beyoncé közös fotója után ámulnak a rajongók

Shakira és Beyoncé együtt jelent meg a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon, közös fotójuk pedig gyorsan felkeltette a rajongók figyelmét. A 49 éves kolumbiai énekesnő és a 44 éves amerikai világsztár az Instagramon közzétett felvételen átölelte egymást, követőik szerint pedig szinte semmit sem változtak az elmúlt két évtizedben.

Colombian singer Shakira performs on the stage during the Live8 concert, 02 July 2005 at the esplanade of Versailles' castle.The main concert in the Live 8 series of global events designed to raise awareness of African poverty began in London's Hyde Park 02 July in front of a crowd of 150,000 people. AFP PHOTO BERTRAND GUAY (Photo by Bertrand GUAY / AFP)
Shakira 2005-ben Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

A két előadó 2007-ben dolgozott együtt a Beautiful Liar című dalon, amely a Billboard Hot 100 harmadik helyéig jutott. A mostani találkozás után többen azt írták, hogy akár testvéreknek is nézhetnének ki. Shakirát a döntő után időtlen szépségnek nevezték, Beyoncé megjelenése pedig szintén nagy sikert aratott a közösségi oldalon.

Itt látható Shakira és Beyoncé közös fotója

Shakira a világbajnoki döntő félidei műsorában is fellépett, ahol Burna Boyjal adta elő a Dai Dai című dalt. A szám jogdíjbevételeit hátrányos helyzetű gyermekek oktatására ajánlják fel.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 02: Beyoncé accepts the Best Country Album award for "COWBOY CARTER" onstage during the 67th Annual GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 02, 2025 in Los Angeles, California. Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy/AFP (Photo by KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Beyoncé 2026-februárjában Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az énekesnő az elmúlt hat világbajnokság közül négyen szerepelt. A 2010-es torna különösen fontos számára, mert akkor ismerte meg későbbi párját, Gerard Piquét, akitől két fia született. A kapcsolatuk később véget ért, Shakira pedig elmondása szerint a zeneszerzés segítségével dolgozta fel a szakítást, és ismét erősebbnek érzi magát – számolt be a Daily Mail.

Mindenki Shakiráról beszél a vb döntője után, elképesztően nézett ki

Shakira ismét a figyelem középpontjába került, miután fellépett a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjének félidei műsorában. A kolumbiai énekesnő Burna Boy oldalán adta elő a Dai Dai című dalt, miközben a közönség és az internet egy része nemcsak a produkciójáról, hanem elképesztően fiatalos megjelenéséről is beszélt.

HOLLYWOOD - AUGUST 31: Singer Beyonce Knowles of Destiny's Child performs onstage at the 2005 World Music Awards at the Kodak Theatre on August 31, 2005 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) *** Local Caption *** Beyonce Knowles (Photo by Kevin Winter / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
Beyoncé 2005-ben Fotó: KEVIN WINTER / Getty Images North America

Elképesztő mérföldkövet ért el Beyoncé, ez keveseknek sikerült eddig

Újabb történelmi mérföldkőhöz érkezett a popzene egyik legnagyobb ikonja. Beyoncé hivatalosan is belépett a milliárdos zenészek exkluzív klubjába – erősítette meg a Forbes.

 

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