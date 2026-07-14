Mindenki csak bámult: nem hiszed el, mit művelt a ruháival Shaquille O’Neal a Hajógyári-szigeten!

Nem mindennapi látványban és elképesztő hangorgiában volt része július 11-én azoknak a szerencséseknek, akik kilátogattak a budapesti Hajógyári-szigetre. Az NBA négyszeres bajnoka, a 216 centis és közel 150 kilós óriás, Shaquille O’Neal ugyanis nem a palánk alatt dirigált, hanem DJ Diesel néven lépett a keverőpult mögé a Bass Paradise in the City exkluzív zenei eseményen. Az Óbuda Bay a helyszíni beszámolók szerint garantálta a tökéletes nyári hangulatot, de arra talán még a szervezők sem számítottak, hogy a sporttörténelem egyik legnagyobb ikonja mekkora pusztítást végez majd a színpadon a fellépésével.

Shaquille O’Neal koncertje minden várakozást felülmúlt (Fotó: Polónyi Dominik Attila)

Shaquille O’Neal DJ karrierje nem ma kezdődött

Sokan nem tudják, de Shaq zenei karrierje egyáltalán nem egy hirtelen jött hóbort, már a kilencvenes években komoly sikereket ért el a zeneiparban. 1993-ban megjelent bemutatkozó rap-albuma, a Shaq Diesel platinalemez lett az Egyesült Államokban, és olyan legendákkal dolgozott együtt, mint Notorious B.I.G., Jay-Z vagy éppen Michael Jackson. Később beszippantotta a dubstep világa, miután ellátogatott a TomorrowWorld fesztiválra, ma pedig már a világ legnagyobb EDM-fesztiváljainak kiemelt fellépője, aki kíméletlen basszusokkal bombázza a közönséget.

Őrült hangulat kerekedett, amint megérkezett a színpadra

A budapesti show-n Subtronics is csatlakozott hozzá, ami már előre borítékolta a zenei csemegét. Egyik olvasónk az első sorból élte át a bulit, és így emlékezett vissza az Óbuda Bay-ben történtekre. „A koncert előtti fellépők is felrobbantották a helyet, de amikor megjelent Shaq, akkor volt igazán eszeveszett a hangulat, a tömeg folyton kántálta a nevét, érezhető volt az összetartás a tömegben” – mesélte lelkesen az olvasónk. A 216 centis gigász nem bízta a véletlenre a látványt sem, pillanatok alatt megőrjítette a tomboló rajongókat a stílusával.