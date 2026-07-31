Megszületett A mi kis falunk sztárjának első gyermeke – megható fotóval jelentette be az örömhírt

Sodró Eliza örömhírt osztott meg követőivel az Instagram-oldalán: a színésznő bejelentette, hogy július 21-én megszületett első gyermeke, Zsigmond. A bejegyzéshez egy fotót is mellékelt az újszülöttről.

Megszületett Sodró Eliza első gyermeke Fotó: MW-archív

Megszületett Sodró Eliza első gyermeke

Az Instagram-posztból az is kiderül, hogy a kisfiú érkezését a család nagy izgalommal várta. Sodró Eliza szerint párja, Rusznák András, valamint a gyermek idősebb testvérei is örömmel készültek az új családtag fogadására.

A mi kis falunk sztárja Instagram-bejegyzésében a szülés utáni napokról és az anyaság első élményeiről, érzéseiről is részletesen írt.

Örömmel jelentjük, hogy júli 21-én megszületett Rusznák Zsigmond! Csodálatos, egészséges kisbaba, nagy étvággyal és sűrű sötét séróval! Bár egy picit több időt töltöttünk kórházban, mint terveztük, mindketten jól vagyunk! Apukája és a testvérei nagy szeretettel vártak minket otthon! A napjaink békésen telnek, én nagyrészt gyönyörködéssel töltöm a hirtelen rám szakadó rengeteg szabadidőt. Alig merem elhinni, hogy végre elérkezett az az időszak, amire olyan régóta vártunk…

– írta az Instagramon, amit az Index szúrt ki.

Sodró Eliza még humorosan hozzátette: