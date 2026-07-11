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Sofia Vergara

Alig takarta valami Sofía Vergarát: vörös bikiniben ünnepelte a születésnapját Olaszországban

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54. születésnapját ünnepelte Sofía Vergara, aki egy Olaszországban készült bikinis fotóval lepte meg rajongóit. A Modern család sztárja egy luxusjachtról jelentkezett be, és elárulta, hogy élete egyik legjobb születésnapján van túl. Az ünneplésből természetesen a látványos torták és a fényűző programok sem maradtak ki.
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Sofia Vergarabikinis fotószületésnap

Bikinis fotóval ünnepelte 54. születésnapját Sofía Vergara. A kolumbiai származású színésznő szombaton az Instagram-oldalán osztott meg egy képet, amelyen egy olaszországi luxusjacht fedélzetén napozik egy piros bikiniben - írja a PageSix.

Sofía Vergara, Sofia Vergara wearing custom Zuhair Murad arrives at the 2026 Vanity Fair Oscar Party (98th Annual Academy Awards) Hosted By Mark Guiducci held at the David Geffen Galleries at the Los Angeles County Museum of Art (LACMA) at 5905 Wilshire Blvd on March 15, 2026 in Museum Row, Miracle Mile, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Sofía Vergara - Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A Modern család sztárja a bejegyzésében megköszönte a rajongók jókívánságait, és azt írta, hogy ez volt élete egyik legjobb születésnapja.

Nagyon boldog vagyok a rengeteg szeretet miatt, amit kaptam tőletek. Ez volt a legjobb születésnapom! Köszönöm, Olaszország, a 300 tortát is! Az 54 egy jó szám!

 – írta humorosan.

Sofía Vergara képek az Instagramon

Az Instagram-történetében több felvételt is megosztott az ünneplésről. Az egyik fotón számos születésnapi torta és különleges desszert látható, köztük egy olyan torta is, amelyet az ő arcképével díszítettek.

A képek alapján Vergara barátaival egy luxusjacht fedélzetén ünnepelt, ahol táncoltak, vacsoráztak és élvezték az olasz tengerpartot. 

A születésnapot megelőző napokban is több fotót tett közzé a nyaralásról: egy testhez simuló mintás maxiruhában, valamint egy korallszínű ruhában is megmutatta magát.

Sofía Vergara rendszeresen oszt meg nyaralásairól és elegáns megjelenéseiről készült fotókat közösségi oldalain. Az Instagram-oldalát gyakran töltik meg luxusutazásairól, tengerparti pihenéseiről és divatos összeállításairól készült képek, amelyek rendre nagy sikert aratnak követői körében.

Az Origo korábban arról írt, hogy a színésznő melltartó nélkül szurkolt Kolumbiának.

 

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