Alig takarta valami Sofía Vergarát: vörös bikiniben ünnepelte a születésnapját Olaszországban

Bikinis fotóval ünnepelte 54. születésnapját Sofía Vergara. A kolumbiai származású színésznő szombaton az Instagram-oldalán osztott meg egy képet, amelyen egy olaszországi luxusjacht fedélzetén napozik egy piros bikiniben - írja a PageSix.

Sofía Vergara - Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A Modern család sztárja a bejegyzésében megköszönte a rajongók jókívánságait, és azt írta, hogy ez volt élete egyik legjobb születésnapja.

Nagyon boldog vagyok a rengeteg szeretet miatt, amit kaptam tőletek. Ez volt a legjobb születésnapom! Köszönöm, Olaszország, a 300 tortát is! Az 54 egy jó szám!

– írta humorosan.

Sofía Vergara képek az Instagramon

Az Instagram-történetében több felvételt is megosztott az ünneplésről. Az egyik fotón számos születésnapi torta és különleges desszert látható, köztük egy olyan torta is, amelyet az ő arcképével díszítettek.

A képek alapján Vergara barátaival egy luxusjacht fedélzetén ünnepelt, ahol táncoltak, vacsoráztak és élvezték az olasz tengerpartot.

A születésnapot megelőző napokban is több fotót tett közzé a nyaralásról: egy testhez simuló mintás maxiruhában, valamint egy korallszínű ruhában is megmutatta magát.

Sofía Vergara rendszeresen oszt meg nyaralásairól és elegáns megjelenéseiről készült fotókat közösségi oldalain. Az Instagram-oldalát gyakran töltik meg luxusutazásairól, tengerparti pihenéseiről és divatos összeállításairól készült képek, amelyek rendre nagy sikert aratnak követői körében.

Az Origo korábban arról írt, hogy a színésznő melltartó nélkül szurkolt Kolumbiának.