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william shatner

Heavy metal karrierbe kezd a Star Trek 95 éves legendája

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A Star Trek egykori kapitánya ezúttal nem a világűrt, hanem a metálszínpadot hódítja meg. A 95 éves William Shatner saját zenekarával debütál élőben a Riot Festen.
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william shatnerheavy metalstar trek

William Shatner 95 évesen ismét meglepte a rajongókat: a színész ezúttal nem a világűrt, hanem a heavy metal színpadát hódítja meg. A Star Trek legendás kapitánya szeptemberben először lép fel élőben a The *uckers elnevezésű bandájával a chicagói Riot Festen – adta hírül az angol Metro

Canadian actor William Shatner speaks during a news conference at the forecourt of the TCL Chinese Theatre IMAX in Hollywood, California, on July 14, 2023. Shatner announced a joint project with Space Crystals. (Photo by LISA O'CONNOR / AFP)
Újabb meglepetéssel rukkolt elő, a Star Trek legendás színésze, William Shatner.
Fotó: Lisa O'Connor / AFP

A Star Trek ikonja saját zenekarával először áll színpadra

A szeptember 20-i koncert lesz a zenekar első nyilvános fellépése. A banda tagjai között Marcus Nand gitáros, Phil Soussan basszusgitáros, Britt Lightning gitáros és Fred Aching dobos is helyet kapott. 

A koncerten Shatner korábbi zenei felvételeit adják elő heavy metal hangszerelésben, emellett a készülő albumukból, a What the F Is Heavy Metal című lemezről is játszanak majd dalokat.

A fesztivál alapítója, Mike „Riot Mike” Petryshyn humorosan úgy fogalmazott, hogy évek óta próbálta rávenni Shatnert a fellépésre.

Évek óta kitartóan – és talán kissé idegesítő módon – írogattam William Shatnernek, hogy lépjen fel a Riot Festen. Úgy tűnik, végül sikerült meggyőznöm. Alig várom, hogy Shatner igazán bekeményítsen

– mondta a bejelentéshez kiadott közleményben.

A Star Trek egykori kapitánya ezúttal nem a világűrt, hanem a metálszínpadot hódítja meg. Fotó: Instagram

A szervezők egy tréfás listát is közzétettek a színész állítólagos kívánságairól. Eszerint nevezzenek el róla egy hajót, hogy ismét kapitány lehessen, az öltözőjét pedig egy „Shatner's Shag Shack” nevű, afféle tréfás „szerelmi fészek” hangulatban alakítsák ki.

A rajongók sem akartak hinni a szemüknek

Shatner szerint a fellépés újabb izgalmas kaland lesz.

Mindig is hittem abban, hogy a zene – akárcsak a világűr – a felfedezésről szól. A Riot Fest pontosan az a hely, ahol bármi megtörténhet. Hangerőt, intenzitást és néhány meglepetést viszünk a színpadra. Alig várom, hogy ezt az élményt megosszam a rajongókkal

 – nyilatkozta.

A bejelentés a közösségi oldalakon is nagy meglepetést okozott.

A 95 éves William Shatner egy metálzenekarban? Ez biztosan nem szerepelt a 2026-os bingókártyámon

 – írta egy Reddit-felhasználó.

Egy másik hozzászóló Christopher Lee-re utalva megjegyezte:

Mi van ezekkel az idős színészekkel és a metállal? Christopher Lee is a kilencvenes éveiben kezdett metálzenét készíteni.

A Riot Festet szeptember 18. és 20. között rendezik meg Chicago Douglass Parkjában. William Shatner mellett többek között Alanis Morissette, Iggy Pop, Elvis Costello & The Imposters, Pixies, Sex Pistols és Twenty One Pilots is fellép a fesztiválon.

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