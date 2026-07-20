Átverésnek hitte a Disney e-mailjét – végül a Star Wars-filmben tűnt fel a kulacsa - videó

Egészen különös módon került be egy finn kulacs a Disney legújabb Star Wars-filmjébe. A gyártó hiába kereste meg a tervezőt, ő ugyanis azt hitte, hogy csalók próbálják átverni. A termék végül így is feltűnt A mandalóri és Grogu című mozifilmben – tudta meg az Iltalehti.
Így került be a finn termék a Star Wars-univerzumba
A 52 éves finn vállalkozó, Jani Jaatinen még hónapokkal ezelőtt kapott egy e-mailt a Disneytől.
A stúdió azt szerette volna, ha az általa tervezett Ukkomatti fémkulacs díszletként szerepelne a Star Wars-univerzumban játszódó A mandalóri és Grogu című filmben.
Csakhogy Jaatinen egyetlen pillanatig sem hitte el, hogy valódi megkeresést kapott.
Azt gondoltam, valaki csak szórakozik velem, ezért nem is válaszoltam az e-mailre
– mondta.
Csak a szabadságáról hazatérve tudta meg kollégáitól, hogy a Disney megkeresése, nem kamu, hanem teljesen hiteles megkeresés volt.
Bár a vállalkozó nem reagált az üzenetre, az Ukkomatti kulacs végül mégis bekerült a filmbe. Később egy közösségi médiában terjedő videóban is kiszúrta a kelléket.
A felvételen egy filmes kellékeket bemutató tartalomkészítő hívja fel a figyelmet arra, hogy
Grogu egy jelenetben valójában az Ukkomatti kulacsból iszik, amelyet a készítők futurisztikus eszközként használtak fel.
– Akkor már tényleg leesett az állam. Azt mondtam: ez azért óriási dolog – fogalmazott.
Jaatinen elárulta, hogy ugyan A mandalóri sorozatot eddig nem követte, de a klasszikus Star Wars-filmeket mindig is szerette. A történtek után azonban biztosan megnézi a szériát és az új mozifilmet.
A Temu-termékek ellen is hadat üzenne
A finn vállalkozó különösen büszke arra, hogy egy ekkora hollywoodi produkcióban az ő termékét választották.
Szeretnénk felvenni a harcot a Temun kapható olcsó, silány tömegtermékekkel
– mondta.
Az Ukkomatti így nemcsak egy finn dizájntermékként, hanem egy Star Wars-kellékként is filmtörténelmet írt.