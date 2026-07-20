Átverésnek hitte a Disney e-mailjét – végül a Star Wars-filmben tűnt fel a kulacsa - videó

Egészen különös módon került be egy finn kulacs a Disney legújabb Star Wars-filmjébe. A gyártó hiába kereste meg a tervezőt, ő ugyanis azt hitte, hogy csalók próbálják átverni. A termék végül így is feltűnt A mandalóri és Grogu című mozifilmben – tudta meg az Iltalehti.

Hiába nem válaszolt a finn vállalkozó a Disneynek, bekerült a kulacsa a Star Warsba.

Fotó: AFP

Így került be a finn termék a Star Wars-univerzumba

A 52 éves finn vállalkozó, Jani Jaatinen még hónapokkal ezelőtt kapott egy e-mailt a Disneytől.

A stúdió azt szerette volna, ha az általa tervezett Ukkomatti fémkulacs díszletként szerepelne a Star Wars-univerzumban játszódó A mandalóri és Grogu című filmben.

Csakhogy Jaatinen egyetlen pillanatig sem hitte el, hogy valódi megkeresést kapott.

Azt gondoltam, valaki csak szórakozik velem, ezért nem is válaszoltam az e-mailre

– mondta.

Csak a szabadságáról hazatérve tudta meg kollégáitól, hogy a Disney megkeresése, nem kamu, hanem teljesen hiteles megkeresés volt.

Bár a vállalkozó nem reagált az üzenetre, az Ukkomatti kulacs végül mégis bekerült a filmbe. Később egy közösségi médiában terjedő videóban is kiszúrta a kelléket.

Jani Jaatinen szerint tíz évvel ezelőtt pillanatok alatt elkapkodták az Ukkomatti kulacsokat, azóta azonban jelentősen visszaesett a termék iránti kereslet.

Fotó: UkkoFinland

A felvételen egy filmes kellékeket bemutató tartalomkészítő hívja fel a figyelmet arra, hogy

Grogu egy jelenetben valójában az Ukkomatti kulacsból iszik, amelyet a készítők futurisztikus eszközként használtak fel.

– Akkor már tényleg leesett az állam. Azt mondtam: ez azért óriási dolog – fogalmazott.

Jaatinen elárulta, hogy ugyan A mandalóri sorozatot eddig nem követte, de a klasszikus Star Wars-filmeket mindig is szerette. A történtek után azonban biztosan megnézi a szériát és az új mozifilmet.

A Temu-termékek ellen is hadat üzenne

A finn vállalkozó különösen büszke arra, hogy egy ekkora hollywoodi produkcióban az ő termékét választották.

Szeretnénk felvenni a harcot a Temun kapható olcsó, silány tömegtermékekkel

– mondta.

Az Ukkomatti így nemcsak egy finn dizájntermékként, hanem egy Star Wars-kellékként is filmtörténelmet írt.