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Stohl András

„Megmondom őszintén, hogy kicsit huncutkodtam ezzel” – Stohl Andrásról érdeklődött Kiss Kriszta

1 órája
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A kíváncsiság nagy úr! Ezt úgy tűnik, Kiss Kriszta is hasonlóképpen gondolja, hiszen egy olyan akcióba kezdett, ami Stohl Andrással való kapcsolatáról adott neki visszajelzést.
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Stohl AndráskapcsolatA Nagy Ő-The Bachelor

Bár A Nagy Ő műsorának már rég vége van, Kiss Kriszta a mai napig rengeteg kommentet kap Stohl Andrásról. A sikeres fitneszmodell a műsor óta aktív közszereplő, aki közösségi média oldalán legfőbb küldetésének tartja, hogy erősítse a nők önbizalmát. Nemrég azonban valami mást is küldetésének vélt, hiszen egy olyan bejegyzést tett közzé Instagram-oldalán, ami több követőjét megdöbbentette. Lapunk Kóbor Léna Gyöngyhajú lány videóklip-premierjén találkozott Kiss Krisztával, ahol elárulta az Origónak, miért tette ki azt a bizonyos képet közösségi média oldalára, ami elindította a kommentcunamit.

Kiss Kriszta és Stohl András nem alkotnak egy párt.
Kiss Kriszta és Stohl András A Nagy Ő 2026 műsorában ismerkedtek meg (Fotó: MW Bulvár)

Stohl Andrást még mindig keresik Kiss Kriszta oldalán

Az interjú során Kiss Kriszta elárulta az Origónak, hogy bizony még mindig vannak, akik hiányolják kapcsolatukat Andrással, amiről így mesélt:

Még mindig van, aki megkérdezi, hogy hol van András, ezt hetente megkapom a kommentekbe. Lékai-Kiss Ramónánál nyilatkoztunk a kapcsolatunkról először Andrással, és utána kicsit egyértelművé kellett tenni, hogy mi nem vagyunk együtt, mert a testbeszédünk nem azt jelezte, hogy mit fogunk mi az utolsó pillanatban közölni a nézőkkel. Ezért, aki nem nézte végig a műsort, az eljegyzésre meg egyebekre gondolt. Én utána elkészítettem egy posztot, ami egyértelművé tette, hogy mi elköszöntünk egymástól.

Azóta rengeteg idő eltelt, és Krisztában felmerült a kérdés, hogy vajon még mindig érdekli-e az embereket Stohl Andrással való kapcsolata, és egy kisebb akcióra szánta el magát.

Kiss Kriszta nagy népszerűségnek örvend a közösségi médiában a műsor óta.
Kiss Kriszta, A Nagy Ő győztese fitneszmodell és életmódtanácsadóként is dolgozik (Fotó: Mediaworks)

Volt egy családi nyaralásunk, és mondtam a tesókámnak, hogy gyere ide, csináljunk egy képet. Megmondom őszintén, hogy kicsit huncutkodtam ezzel, hogy bejegyzés és komment nélkül raktam ki egy sztorit. Kíváncsi voltam a fogadtatásra. De nyilván aki megkérdezi, annak teljesen őszintén elmondom, hogy a bátyám. Nem akartam átvágni senkit sem, nem az volt a cél! Csak kicsit puhatolózni szerettem volna, hogy hogyan fogadják azt, ha nem Andrást látják mellettem

 – mesélte mosolyogva Kriszta, majd meglepő válasszal folytatta: „És azért akkor el is mondom, hogy megosztó. Van, aki azt mondja, hogy adjunk még esélyt, próbáljuk meg, mert nagyon szépek voltunk együtt. Van, aki pedig azt mondja, jó ez így, menjetek külön és hajrá, sok boldogságot” – Kriszta ezután a viccet félretéve azt is elmondta, hogy reméli, fogunk majd mást is látni az oldalán, aki már nem a bátyja.

@borsonline

Szakított Stohl András és Kiss Kriszta! Egy ország drukkolt a szerelmüknek, de négy hónappal a Nagy Ő fináléja után, kamerák előtt vallották be, hogy nincs tovább, külön utakon folytatják. #bors #stohlandrás #nagyo #kisskriszta #szakítás

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

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