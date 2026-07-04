600. alkalommal hódított a Mamma Mia! – Stohl András és a teljes sztárgárda együtt ünnepelte a történelmi estét

Igazi mérföldkőhöz érkezett tegnap este a Madách Színház legendás musicalje: a Mamma Mia! 600. előadását ünnepelte a társulat. A jubileumi estére minden eddigi szereposztás tagjai összegyűltek, a nézőtéren és a színpadon is különleges hangulat uralkodott, az előadást követő ünneplés pedig méltó lezárása lett a történelmi estének. A produkció egyik legnépszerűbb férfi főszereplője, Stohl András is részese volt a jubileumnak, de rajta kívül Sári Évi, Muri Enikő, Détár Enikő és még sokan mások.

Stohl András számára is különleges volt ez a nap (Fotó: Mediaworks)

Stohl András ezúttal is óriásit alakított

A Mamma Mia! 2014-es bemutatója óta töretlen sikerrel fut: Magyarországon már több mint 650 ezer néző látta az ABBA örökzöld slágereire épülő musicalt. Nemcsak Budapesten aratott hatalmas sikert, hanem az ország számos nagyvárosában is telt házak előtt játszották. A produkció a Szegedi Szabadtéri Játékokon is rekordot döntött, ahol öt nyáron át összesen 21 előadáson több mint 80 ezer néző volt kíváncsi rá.

Az összes szereposztás játszott a 600. előadáson (Fotó: Mediaworks)

A Mamma Mia! 600. előadása hatalmas siker volt

A jubileumi est azonban minden eddiginél különlegesebbre sikerült. A társulat valamennyi szereposztása együtt ünnepelte a kerek előadást, így a nézők valódi sztárparádét láthattak. A színpadon és a kulisszák mögött is érezhető volt, hogy ez nem egy átlagos előadás: a művészek felszabadultan játszottak, a közönség pedig vastapssal és ovációval hálálta meg az élményt.

Az est az előadás után sem ért véget. A jubileum alkalmából rendezett partin a színészek, alkotók és a színház munkatársai együtt ünnepelték a musical elképesztő sikerét. A jókedvből, az ölelésekből és a közös fotókból sem volt hiány, a hangulat pedig méltó volt ahhoz a produkcióhoz, amely immár tizenkét éve töretlenül a magyar musicaljátszás egyik legnagyobb közönségkedvence. A Mamma Mia! ezzel újabb történelmi mérföldkövet ért el, és minden jel arra utal, hogy a sikerszéria még korántsem ért véget.

Galériánkban megmutatjuk a jubileumi est és az azt követő ünnepi parti legemlékezetesebb pillanatait.