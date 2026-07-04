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madách színház

600. alkalommal hódított a Mamma Mia! – Stohl András és a teljes sztárgárda együtt ünnepelte a történelmi estét

45 perce
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Tegnap 600. alkalommal adták elő a Mamma Mia! című előadást a Madách Színházban. Az ünnepi estén részt vett Stohl András és a teljes színészgárda is!
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madách színházstohl andrásmamma mia

Igazi mérföldkőhöz érkezett tegnap este a Madách Színház legendás musicalje: a Mamma Mia! 600. előadását ünnepelte a társulat. A jubileumi estére minden eddigi szereposztás tagjai összegyűltek, a nézőtéren és a színpadon is különleges hangulat uralkodott, az előadást követő ünneplés pedig méltó lezárása lett a történelmi estének. A produkció egyik legnépszerűbb férfi főszereplője, Stohl András is részese volt a jubileumnak, de rajta kívül Sári Évi, Muri Enikő, Détár Enikő és még sokan mások.

Stohl András a 600. Mamma Mia! előadás után
Stohl András számára is különleges volt ez a nap (Fotó: Mediaworks)

Stohl András ezúttal is óriásit alakított

A Mamma Mia! 2014-es bemutatója óta töretlen sikerrel fut: Magyarországon már több mint 650 ezer néző látta az ABBA örökzöld slágereire épülő musicalt. Nemcsak Budapesten aratott hatalmas sikert, hanem az ország számos nagyvárosában is telt házak előtt játszották. A produkció a Szegedi Szabadtéri Játékokon is rekordot döntött, ahol öt nyáron át összesen 21 előadáson több mint 80 ezer néző volt kíváncsi rá.

A Mamma Mia! 600. előadásán az összes szereposztás játszott
Az összes szereposztás játszott a 600. előadáson (Fotó: Mediaworks)

A Mamma Mia! 600. előadása hatalmas siker volt

A jubileumi est azonban minden eddiginél különlegesebbre sikerült. A társulat valamennyi szereposztása együtt ünnepelte a kerek előadást, így a nézők valódi sztárparádét láthattak. A színpadon és a kulisszák mögött is érezhető volt, hogy ez nem egy átlagos előadás: a művészek felszabadultan játszottak, a közönség pedig vastapssal és ovációval hálálta meg az élményt.

Az est az előadás után sem ért véget. A jubileum alkalmából rendezett partin a színészek, alkotók és a színház munkatársai együtt ünnepelték a musical elképesztő sikerét. A jókedvből, az ölelésekből és a közös fotókból sem volt hiány, a hangulat pedig méltó volt ahhoz a produkcióhoz, amely immár tizenkét éve töretlenül a magyar musicaljátszás egyik legnagyobb közönségkedvence. A Mamma Mia! ezzel újabb történelmi mérföldkövet ért el, és minden jel arra utal, hogy a sikerszéria még korántsem ért véget.

Galériánkban megmutatjuk a jubileumi est és az azt követő ünnepi parti legemlékezetesebb pillanatait.

Madách Színház 600. Mamma Mia! előadás, Mamma Mia! 600, MammaMia!600
Madách Színház 600. Mamma Mia! előadás, Mamma Mia! 600, MammaMia!600
Madách Színház 600. Mamma Mia! előadás, Mamma Mia! 600, MammaMia!600
Madách Színház 600. Mamma Mia! előadás, Mamma Mia! 600, MammaMia!600
Madách Színház 600. Mamma Mia! előadás, Mamma Mia! 600, MammaMia!600
Madách Színház 600. Mamma Mia! előadás, Mamma Mia! 600, MammaMia!600
Madách Színház 600. Mamma Mia! előadás, Mamma Mia! 600, MammaMia!600
Madách Színház 600. Mamma Mia! előadás, Mamma Mia! 600, MammaMia!600
Madách Színház 600. Mamma Mia! előadás, Mamma Mia! 600, MammaMia!600
Madách Színház 600. Mamma Mia! előadás, Mamma Mia! 600, MammaMia!600
Galéria: Ilyen volt a Mamma Mia! 600. előadása
Fotó: Szabolcs László
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Az összes szereposztás játszott a 600. előadáson

 

 

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