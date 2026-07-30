"Mindenki álla leesik" - Stohl András vezetésével érkezik a TV2 legújabb műsora

Napok óta forgatja a TV2 a legújabb, A Lezárt akták – A bűn nyomában című true crime műsorát, amely ikonikus magyar bűnügyek titkait fedi fel. A készülő produkcióban a nézők szakértők segítségével követhetik végig a nyomozás részleteit, megismerhetik a bűnüldözés kulisszatitkait és betekintést nyerhetnek többek között a helyszínelők munkájába is. A produkció műsorvezetője Stohl András.

Stohl András vezeti a Lezárt akták – A bűn nyomában műsorát / Fotó: TV2

Stohl András vezeti a Lezárt akták – A bűn nyomában műsorát

Négy állandó szakértő bevonásával elkezdődött a TV2 legújabb produkciójának, a Lezárt akták – A bűn nyomában című true crime műsornak a forgatása. A nem mindennapi műsor ismert magyar bűnügyek nyomába ered. Többek között terítékre kerül a Móri bankrablás, Szita Bence, VV Fanni és Soproni Ági gyilkossági ügye, valamint a kilencvenes években bolti sorozatgyilkosként emlegetett Erdélyi Nándor is. A TV2 Fischer Vision szakmai oldalának legújabb videójából pedig az is kiderül, hogy a produkció műsorvezetője Stohl András lesz.

Hosszú évek óta kapom a különlegesebbnél különlegesebb felkéréseket a TV2-től, de ez most valami egészen más. Olyan bűnügyek vannak az asztalon előttünk, amiknél egy ország izgult, olyan titkok derülhetnek ki, amitől majd mindenki álla leesik. Abban bízom, hogy a nézőket a kanapékhoz szegezzük ezzel a műsorral, mert néha magamat is emlékeztetnem kell, hogy műsorvezetőként vagyok jelen, nem nyomozóként, annyi izgalom várható

– mondta Stohl András.

A TV2 új true crime műsora ikonikus magyar bűnügyeket dolgoz fel, amelyek egykor az egész országot lázban tartották, és aminek hitelességét négy szakértő garantálja: Doszpot Péter, a BRFK gyilkossági csoportjának egykori vezetője, dr. Tran Dániel büntetőügyvéd és egyetemi oktató, Mészáros Dorka kriminológus, viselkedéselemző és író, valamint dr. Rátkai Tímea true crime író, jogász, egyetemi oktató. A műsorban többek között a Móri bankrablás, Szita Bence, VV Fanni, Soproni Ági, a balassagyarmati túszdráma, a soroksári futónő esete és Erdélyi Nándor ügye is terítékre kerül.