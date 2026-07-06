A 80 éves Sylvester Stallone nem akar visszavonulni: Idős sztárok, akik aktívan színészkednek – Galéria!

Sylvester Stallone Rocky karakterével alapozta meg a hírnevét még 1976-ban, a karrierje azóta is szárnyal. A ma 80 éves akcióhősnek az elmúlt években számos filmje jelent meg, és úgy tűnik, a tempón egyelőre nem is tervez változtatni. Arnold Schwarzenegger barátja és egykori riválisa ezzel nincs egyedül, hiszen számos olyan hollywoodi és magyar színészt láthatunk még a vásznon, aki már bőven 80 felett van. Galériánkból kiderül, kik ők!

Sylvester Stallone 2026-ban is aktívan dolgozik, annak ellenére, hogy immár 80 éves (Fotó: Getty Images via AFP)

Sylvester Stallone filmjei máig igazi klasszikusnak számítanak, és bár talán a világ örökre a Rocky- és a Rambo-filmekkel azonosítja majd, az utóbbi években sem hagyta cserben a rajongóit. Legutóbb 2025-ben a Tulsa királya című sorozat 3. évadában, 2024-ben pedig A páncél mögöttben láthattuk, de nem sokkal korábban jelent meg a Creed 3. része, a Szamaritánus, illetve a Stallone életéről és örökségéről szóló Sly című dokumentumfilm 2023 novemberében vált elérhetővé a Netflixen. És persze még az elkövetkező években is számíthatunk tőle néhány újdonságra.

Al Pacino és Robert De Niro filmjei évtizedek óta közönségkedvencek, így nem csoda, hogy nem terveznek visszavonulni (Fotó: ALBERTO E. RODRIGUEZ/GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Sylvester Stallone nem az egyetlen

Persze nem kell sokáig keresgélnünk, hogy Hollywoodban találjunk még olyan ikonikus színészeket, akik 80, sőt akár 90 év felett is aktívan forgatnak. A 87 éves Ian McKellen és a 85 éves Patrick Stewart például nemrég fejezték be a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése című Marvel-film forgatásait, ami idén decemberben érkezik majd a mozikba, és ahol újra Magnetot és X Professzort alakítják majd. De ide sorolhatnánk a szintén legendássá vált Robert De Niro és Al Pacino párost is, akik együtt és külön-külön is számos filmet forgattak az elmúlt években, miközben Pacino 86, De Niro pedig 82 éves.

Anthony Hopkins Oscar-díjat is nyert

Sir Anthony Hopkins amellett, hogy a filmtörténet egyik legjelentősebb alakja, immár hat Oscar-díjjal rendelkezik, amik közül a legutóbbit 5 évvel ezelőtt, 83 évesen 2021-ben kapta Az apa című filmben nyújott alakításáért. És természetesen azóta is folyamatosan dolgozik, 2025-ben Locked címmel jelent meg filmje, idén pedig a Wife & Dogban fogja elkápráztatni a rajongókat. Persze nem kell ilyen messzire mennünk, hogy ikonikus színészeket találjunk, hiszen az idősebb magyar művészek között többen aktívan dolgoznak. A galériánkban közülük is felsoroltunk néhányat, kattintson a részletekért!