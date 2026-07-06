80 éves lett Sylvester Stallone – Kvíz a fekete öves akciófilm-rajongóknak

Hiába töltötte be a 80 éves életkort Sylvester Stallone, továbbra is aktívan forgat, a filmjeit pedig milliók imádják. A hatalmas szívű és öklű színész fél évszázada Hollywood meghatározó alakja, és neki köszönhetően generációk szerették meg az akciófilmeket és a bokszot. Ön mennyit tud a Rocky és a Rambo sztárjáról? Kvízünkből megtudhatja.

Sylvester Stallone filmjeiért milliók rajonganak a mai napig. Fotó: Patrick BILLARD / AFP /

Sylvester Stallone: mélyszegénységből Hollywood csúcsára

Sylvester Stallone 1946. július 6-án látta meg a napvilágot New Yorkban. Nehéz gyerekkora volt erőszakos édesapja és táncosnőként dolgozó édesanyja miatt, ezért a fiatal éveiben jegyeladóként, cirkuszi ketrec takarítóként, és kidobóként kereste a kenyerét. A filmezés terén sem volt könnyebb dolga. Születésekor orvosi műhiba miatt lebénultak az arcidegei az ajkában és a nyelvén, ennek köszönhette ikonikus hangját és beszédstílusát. Habár ez sokáig hátráltatta a karrierjét, idővel a védjegyévé vált. Stallone kezdetben csak kisebb szerepeket kapott, amelyekben jobbára egy marcona keményfiút játszott. Később aztán minden megváltozott, amikor 1976-ban házalni kezdett a Rocky című film forgatókönyvével.

Ezt követően évente jöttek ki jobbnál-jobb filmjei, hamarosan pedig ott találta magát a csúcson, ahova csak nagyon kevés akciófilm-sztár volt képes eljutni. Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger rivalizálásának hála a '80-as és '90-es években több tucat kiváló akciófilmet kaptunk, amelyek mellett vígjátékokban és drámákban is láthattuk színészként. Ön mennyire ismeri a sztár életét és munkásságát? A Sylvester Stallone-kvízünkből kiderül!