Sylvester Stallone 80 éves: a színész, akinek senki sem hitt, mégis Hollywood legendája lett

Kevés hollywoodi történet inspirálóbb, mint Sylvester Stallone életútja. A július 6-án 80. születésnapját ünneplő filmsztár nemcsak akcióhősként írta be magát a filmtörténelembe, hanem olyan emberként is, aki a legnehezebb helyzetekből is képes volt felállni. Stallone 1946-ban született New Yorkban. Komplikált születése során azonban sajnos megsérült az egyik arcidege, ezért arca bal oldala részlegesen lebénult. Ez adta jellegzetes beszédét és mimikáját, ami miatt fiatalon sokan úgy gondolták, soha nem lehet sikeres színész.

80 éves lett Sylvester Stallone. Fotó: KPA / KPA

Pályája elején alkalmi munkákból élt. Volt moziportás, állatkerti ketrecmosó és jegyszedő is. Olyannyira nélkülözött, hogy egy időre hajléktalanná is vált, sőt kénytelen volt eladni szeretett kutyáját is, mert nem tudta etetni. Amikor azonban megírta a Rocky forgatókönyvét, ragaszkodott hozzá, hogy a főszerepet is ő játssza: még úgy is, hogy a stúdiók nagy összegeket ajánlottak a történetért, de más színésszel képzelték el a filmet. Kockázata azonban bejött.

A Rocky tíz Oscar-jelölést kapott, hármat meg is nyert, köztük a legjobb film díját.

Néhány évvel később megszületett a másik ikonikus figurája, John Rambo, aki a vietnámi háborúból hazatért veteránok jelképévé vált. A nyolcvanas években Stallone ezt követően a világ egyik legnagyobb filmsztárja lett.

Rocky megváltoztatta az életét. Fotó: MGM / NORTHFOTO

Sylvester Stallone imádja a művészetet

Habár kevesen tudják, Stallone festőként is aktív. Évtizedek óta készít expresszionista stílusú képeket, amelyeket rangos galériákban is kiállítottak. Emellett több filmjének forgatókönyvét maga írta, számos alkotását pedig rendezőként is jegyzi.

Magánéletében háromszor nősült, öt gyermeke született. Legnagyobb tragédiája 2012-ben érte, amikor első házasságából született fia, Sage Stallone 36 éves korában meghalt. Karrierje idős kora ellenére sem ért még véget: továbbra is forgat, producerként dolgozik, és a Tulsa King című sorozattal ismét bizonyította, hogy karizmája mit sem kopott.