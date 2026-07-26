Szabó Erika kisfiával együtt rajongta végig a Forma–1-es hétvégét a Hungaroringen

Különleges élményben volt része a színésznőnek és kisfiának: Szabó Erika a Hungaringen töltötte a hétvégét, ahol a Magyar Nagydíj eseményeit követhették figyelemmel. A Forma–1 szerelmesei ezen a hétvégén ismét hazánkra figyelnek, hiszen a világ egyik legnépszerűbb autóverseny-sorozatának mezőnye a Hungaroringre érkezett. A mogyoródi versenypályán ilyenkor nemcsak a rajongók ezrei gyűlnek össze, hanem számos magyar híresség is kilátogat, hogy testközelből élje át a különleges hangulatot.

Szabó Erika mindig is rajongott a Forma-1-ért (Fotó: Mediaworks)

Szabó Erika gyerekével együtt ment ki a Hungaroringre

A Magyar Nagydíj a Forma–1-es világbajnokság egyik ikonikus állomása, ahol a világ legjobb pilótái mérik össze tudásukat a több, mint négy kilométer hosszú Hungaroringen. A hétvége során a versenyzők előbb szabadedzéseken és az időmérőn bizonyíthatnak, majd vasárnap következik a futam, amelyen eldől, ki állhat fel a dobogó legfelső fokára.

Szabó Erika ezúttal nem egyedül érkezett a pályára, hanem kisfiával együtt látogatott ki az időmérő edzésre. A színésznő a közösségi oldalán egy videót is megosztott az élményről, amelyből jól látszik, hogy a kisfiú mennyire élvezte a különleges programot.

Erika elárulta, hogy számára mindig hatalmas élmény a Hungaroringre ellátogatni, hiszen ő maga is kedveli és követi az autósportot. A családban azonban nem ő az egyetlen rajongó: kisfia rajongása még ennél is nagyobb, annak ellenére, hogy még nincs hároméves. A kicsi már most felismeri a Forma–1-es csapatokat és versenyzőket, különösen a Red Bull Racinget, amelynek logóját azonnal észreveszi. A csapat iránti lelkesedésükből pedig az is kiderült, hogy Max Verstappennek szurkolnak, akit a kisfiú sajátos becenéven, „Maxi bácsiként” emleget.

Szabó Erika kisfia idén lesz 3 éves (Fotó: Mediaworks)

Szabó Erika kisfia nagyon jól érezte magát

A megosztott felvételeken az is látható, hogy a kisfiú milyen kíváncsian figyelte a körülötte zajló eseményeket, és mennyire magával ragadta a versenyzés világa. Szabó Erika számára pedig különösen fontos lehetett, hogy ezt az élményt már a gyermekével együtt élhette át.

A Hungaroring a Magyar Nagydíj hétvégéjén mindig különleges hangulatot áraszt: a motorok hangja, a lelkes szurkolók és a világklasszis pilóták jelenléte olyan élményt kínál, amelyet sokan egész évben várnak. Nem csoda, hogy a magyar sztárok közül is sokan ellátogatnak a pályára, hogy átéljék a Forma–1 semmihez sem hasonlítható atmoszféráját.