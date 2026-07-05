„Nem fogom tudni ugyanazt hozni, amit a Karcsi” – Szabó Győző végre megszólalt a Shrek szinkronról! A kritikusoknak is üzent

Hihetetlen, de már több mint hat éve annak, hogy egy egész országot rázott meg Gesztesi Károly halálának híre. A népszerű színművész egészen elképesztő életművet hagyott maga után, hiszen színházi és filmszerepei mellett a szinkron világában is maradandót tudott alkotni, utánozhatatlan orgánumán generációk sokasága cseperedett fel. A Gesztesi Károly-filmek közül az egyik legkedveltebb a Shrek-franchise volt, melyet a magyar közönség elképzelhetetlennek tart a Gesztesi szinkronja nélkül – írta meg a napokban az Origo. A Shreknek közeleg az ötödik része, a rajongók pedig tűkön ülve várták, ki veszi át a stafétabotot a színészlegendától. A döntés megszületett! Szabó Győző fogja adni a hőn szeretett ogre hangját. Lapunk megkereste a színészt, aki megrendítő őszinteséggel, árulta el, milyen érzések kavarognak benne azzal kapcsolatban, hogy ő veheti át Gesztesi Károly örökségét.

Szabó Győző Shrek szinkronhagját fogja adni az ötödik részben (Fotó: Szabolcs László)

Szabó Győző őszinte vallomása a Shrek szinkronhangjáról

Szabó Győző részletekbe menően elárulta, miként kapta meg a szerepet, hogyan jutott el odáig, és azt is megfogalmazta, mi az, amitől kissé tart:

Ez nem egy felkérés volt, hanem egy casting. Egy külföldre kijutott hangminta volt, és még sokan rajtam kívül versenyben voltunk. Végül én nyertem el a megtisztelő feladatot, örökséget, Gesztesi Karcsitól

– kezdte Győző, majd így folytatta:

Jól sikerült a casting, lelkem mélyén bíztam benne, hogy én fogom megkapni, és örömmel fogadtam, hogy én értem el ezt a dolgot. Biztos, hogy örülne Karcsi, hogy ezt most én veszem át tőle. Ő is hasonló karakterű volt, de nyilván az ő hangja utánozhatatlan, mert őt nem lehet leutánozni. Kicsit más karakterű lesz most Shrek-nek a hangja, de remélem ezt is szeretni fogják a nézők

– árulta el Szabó Győző, akinek sajnos már néhány negatív hozzászólással is szembesülnie kellett. Erről így mesélt:

A Gesztesi Károly szinkronhang hazánk egyik legikonikusabb, legkedveltebb hangja (Fotó: Origo archívum)

Már érkezett kritika a közösségi oldalamra, ami nem volt pozitív. Nem szoktam reagálni a kommentekre, de most azért próbáltam finoman megnyugtatni párakat, hogy ne várják azt, hogy ez pontosan ugyanolyan lesz. De biztos össze fogják hasonlítani, biztos sok negatív dolgot fogok kapni, hiszen tényleg fantasztikus hangot és karaktert adott Karcsi ennek a figurának. De nem fogom tudni hozni ugyanazt, amit ő hozott, ezért is nagyon nagy felelősség, és feladat. Sajnos már ugye Karcsi ezt nem tudja megcsinálni, az élet meg megy tovább, show must go on!

– zárta mondandóját Győző.