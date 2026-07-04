Szabó Győző tönkreteszi a gyerekkorunkat? Hatalmas balhé tört ki a Shrek 5 körül

Készül a Shrek 5, de a hazai rajongók egy emberként torpantak meg a legfrissebb bejelentés hallatán. Évek óta lázban tartotta a filmvilágot a kérdés, hogy a zöld ogre legújabb kalandjában ki veszi át a stafétát a felejthetetlen Gesztesi Károlytól. Bár a hazai szinkronszakma krémje és a rajongók is számtalan teóriát gyártottak az utóbbi időben, a hivatalos döntés végül Szabó Győzőre esett. A bejelentés azonnal kommentháborút robbantott ki Facebookon, a nosztalgia, a gyász és az újítás iránti vágy feszül most egymásnak a neten.

Gesztesi Károly Shrek örökségét Szabó Győző veszi át (Fotó: Origo)

Gesztesi Károly halála után Szabó Győzőn a sor, hogy bizonyítson Shrekként

A kedélyeket Radics Peti, a népszerű youtuber próbálta lenyugtatni, akit sokan maguk előtt láttak a szerepben, részben Shrek-paródiái miatt. Posztjában nyíltan kiállt a döntés mellett.

Tudom, hogy sokan azt vártátok, hogy plot twist lesz és én adom majd Shrek magyar hangját. Most, hogy ez nem így lett, arra kérek mindenkit, hogy ne bántsátok Győzőt! Szabó Győző k@rva jó választás. Profi, tapasztalt, és van benne annyi tisztelet a szakma iránt, hogy nem Gesztesit fogja utánozni, hanem új életet lehel a karakterbe

– szögezte le Radics. A békítő szándékú sorok ellenére a kommentszekciókban azonnal elszabadultak az indulatok. A rajongók jelentős része képtelen elvonatkoztatni Gesztesi Károly zseniális, rekedtes, egyszerre mackós és szerethető orgánumától, amely 2001 óta egybeforrt a mocsárlakó ogrével.

A netezők szerint Shrek Gesztesi nélkül olyan, mint a kávé koffein nélkül

A felháborodott és csalódott hozzászólások ellepték a közösségi médiát. Sokan kijelentették, hogy az új részt már biztosan nem fogják magyarul megtekinteni: „Pont emiatt nem fogok szinkronosan megnézni, tisztelem Győzőt... de a Shrek meg pont az, amit csakis Gesztesivel tudtam és tudok mai napig élvezni.” Mások szerint Győző szinkronja egyszerűen karakteridegen Shrekhez, és óriási csalódás, hogy egy ilyen kultikus műből konkrétan TikTok-trendet csináltak a casting során.

Akadt olyan kommentelő is, akit a bejelentés mélyen megérintett: „Egy pillanatra el is felejtettem, hogy Gesztesi már nincs köreinkben. Persze, sokan tudnának jó szinkronja lenni Shreknek. De Károly, az Károly marad.” Voltak ugyanakkor, akik racionálisabban látták a helyzetet, és rávilágítottak arra, hogy ha Radics Peti kapta volna meg a szerepet, abból nehéz lett volna komoly mozifilmet faragni, így viszont legalább nem válik paródiává az új Shrek.