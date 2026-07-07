300 000 forintos vacsora után dobta a pasit: Szalontai Szilvi most kitálalt

Szalontai Szilvi még ma is igencsak menő „skalpnak” számítana, hát még azokban az időkben, amikor nagyon fiatalon elindult a modell-, majd énekesnői- és televíziós karrierje. Nem csoda hát, hogy egyes férfiak addig-addig álmodoztak róla, mígnem a képzeletük egy mára valóságosnak hitt mesét generált köré. Ha pedig egy képzelt valóságot sokszor mesélünk társaságról társaságra, egy ponton túl magunk is elhisszük, hogy minden szavunk igaz. Ebbe a csapdába sétálhatott be az az úriember, akik hétfő reggel az irreálisan drága ételek, italok témaköréhez szólt hozzá a Retro Rádió műsorában. A rege szerint ő és Szalontai Szilvi anno egy párt alkottak, majd a férfi a szakítás után tett még egy kísérletet a hőn szeretett, akkoriban még civil Szilvi visszahódítására, ami nem kevesebb, mint 300 ezer forintjába került.

Szalontai Szilvi nem először hallott önmagáról olyan mesét, melynek nincs valóságalapja (Fotó: Szalontai Szilvi)

„Picit túltoltam a dolgot, mivel háromszázezer forint lett a számla”

Íme a Bochkorban elhangzott sztori: „Ez egy szakítás utáni randevú volt. Igazából szóhoz sem jutottam, csak merengve néztem a festői szépséget. Közben kikértem a kaviárt és a pezsgőt, majd udvariasan távoztam.

Az említett festői szépség elhagyott és azt gondoltam, hogy megpróbálom visszaszerezni.

De hamar rájöttem, hogy esélyem sincs… Mindenesetre a második kerületben, a Pasaréti tér környékén egy ismert étteremben voltunk. Én pedig egy igazi lúzerként távoztam. Természetesen én választottam a méregdrága italt és az ételt is, de a visszahódítás nem sikerült. A két üveg pezsgő háromnegyedét én ittam meg és még csak nem is ízlett. Picit túltoltam a dolgot, mivel háromszázezer forint lett a számla” – mesélte a hallgató, akinek történetét talán a sokat hallott és látott Bochkor Gábor is némi hitetlenkedéssel fogadott, pláne azután, hogy a betelefonáló egyértelművé tette, ki is a hölgy, akinek szívét még a busás összegbe került vacsora sem lágyította meg.

A hölgy ma gyakorlatilag televíziós sztár, így mindenki ismeri.

A monogramja Sz. Sz., és van egy erdélyi település, Szalonta…” - hangzott el a nem is annyira finom utalás.