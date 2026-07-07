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Bochkor Gábor

300 000 forintos vacsora után dobta a pasit: Szalontai Szilvi most kitálalt

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Vannak városi legendák, melyek akár évtizedes távlatokból is képesek tartani magukat, még akkor is, ha történetesen a mesének nulla, zéró valóságalapja van. Most Szalontai Szilvi találta magát szembe egy soha meg nem történt esettel. Mindez ráadásul élő adásban hangzott el Bockor Gáborék műsorában.
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Bochkor Gáborretro rádiómodellénekesnő

Szalontai Szilvi még ma is igencsak menő „skalpnak” számítana, hát még azokban az időkben, amikor nagyon fiatalon elindult a modell-, majd énekesnői- és televíziós karrierje. Nem csoda hát, hogy egyes férfiak addig-addig álmodoztak róla, mígnem a képzeletük egy mára valóságosnak hitt mesét generált köré. Ha pedig egy képzelt valóságot sokszor mesélünk társaságról társaságra, egy ponton túl magunk is elhisszük, hogy minden szavunk igaz. Ebbe a csapdába sétálhatott be az az úriember, akik hétfő reggel az irreálisan drága ételek, italok témaköréhez szólt hozzá a Retro Rádió műsorában. A rege szerint ő és Szalontai Szilvi anno egy párt alkottak, majd a férfi a szakítás után tett még egy kísérletet a hőn szeretett, akkoriban még civil Szilvi visszahódítására, ami nem kevesebb, mint 300 ezer forintjába került.

Szalontai Szilvi cáfolta a sztorit, ami a Retro Rádióban hangzott el róla.
Szalontai Szilvi nem először hallott önmagáról olyan mesét, melynek nincs valóságalapja (Fotó: Szalontai Szilvi)

Picit túltoltam a dolgot, mivel háromszázezer forint lett a számla”

Íme a Bochkorban elhangzott sztori: „Ez egy szakítás utáni randevú volt. Igazából szóhoz sem jutottam, csak merengve néztem a festői szépséget. Közben kikértem a kaviárt és a pezsgőt, majd udvariasan távoztam.

 Az említett festői szépség elhagyott és azt gondoltam, hogy megpróbálom visszaszerezni. 

De hamar rájöttem, hogy esélyem sincs… Mindenesetre a második kerületben, a Pasaréti tér környékén egy ismert étteremben voltunk. Én pedig egy igazi lúzerként távoztam. Természetesen én választottam a méregdrága italt és az ételt is, de a visszahódítás nem sikerült. A két üveg pezsgő háromnegyedét én ittam meg és még csak nem is ízlett. Picit túltoltam a dolgot, mivel háromszázezer forint lett a számla” – mesélte a hallgató, akinek történetét talán a sokat hallott és látott Bochkor Gábor is némi hitetlenkedéssel fogadott, pláne azután, hogy a betelefonáló egyértelművé tette, ki is a hölgy, akinek szívét még a busás összegbe került vacsora sem lágyította meg. 

A hölgy ma gyakorlatilag televíziós sztár, így mindenki ismeri.

 A monogramja Sz. Sz., és van egy erdélyi település, Szalonta…” - hangzott el a nem is annyira finom utalás.

A hallgató Bochkor Gáboréknak mesélte el a kudacba fulladt randiról szóló sztorit.
A Retro Rádió hallgatója úgy emlékszik, hogy egy ideig járt a gyönyörű hírességgel (Fotó:AI)

Szalontai Szilvi: „Ez is egy olyan városi anekdotának tűnik, mint amilyeneket már bőven hallottam magamról”

Innen pedig beindult az Origo gépezete, és természetesen felhívtuk Szalontai Szilvit. Tettük ezt abban a reményben, hogy a rádió élő adásában elhangzott történetre, legalább részben emlékszik és jót nevet rajta. Nos, az egykori modell-műsorvezető tényleg jót nevetett a sztori hallatán, de...”Pont ma nem hallgattam Bochkorékat, pedig mindig szoktam…”

De miközben mesélted az ott elhangzottakat, próbáltam felidézni magamban a múltat és egyáltalán nem találtam még csak hasonló sztorit sem. 

„Nem vagyok és soha nem is voltam az a karakter, aki úgy megy el kaviárt eszegetni valakivel, hogy nincsenek vele komolyabb terveim. A történet írmagja sincs meg… Ha valaki leköszönőben volt az életemben, azzal egészen biztosan nem mentem el vacsorázni. Ez is egy olyan városi anekdotának tűnik, mint amilyeneket már bőven hallottam magamról. A mesék szerint jártam én már olyan emberrel is, akivel még csak nem is találkoztam személyesen. Amúgy nincs is ezzel baj, sőt egy kicsit hízeleg is, hogy egy-egy pasi rólam állított valótlanságokkal színesíti az élettörténetét” – mondta az Origónak Szalontai Szilvi.

 

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