Kiderült: így van bokaszalag szakadása után Szandi – Megható vallomás a felépülésről

Komoly sérülés árnyékolta be az elmúlt napokat Szandi életében. Az énekesnő bokaszalag-szakadást szenvedett, ami miatt kénytelen volt egy időre lelassítani, pedig köztudottan imád mozogni és aktív életet élni. Most azonban örömhírrel jelentkezett: napról napra egyre jobban érzi magát, és már az edzésekhez is visszatérhetett. A népszerű előadó közösségi oldalán számolt be arról, hogyan halad a felépülése. Bár a sérülés fizikailag és lelkileg is próbára tette, igyekezett minden nehézségben megtalálni a pozitívumot.

Szandi mindig is aktív életet élt (Fotó: MW Bulvár)

Szandi bokaszalag szakadás után már jobban van

Szandi úgy érzi, a kényszerpihenő fontos leckét adott számára: megtanította arra, hogy néha muszáj lassítani, és még jobban megbecsülni az egészséget. A 24 óráig elérhető történetében őszintén vallott arról is, hogy miközben ő szerencsére szépen gyógyul, sokan ennél jóval nagyobb megpróbáltatásokkal néznek szembe nap mint nap.

Az élet időnként megtanít lassítani. A bokaszalag szakadásom után napról napra egyre jobban vagyok, a fájdalom is csökkent, és már elkezdtem újra edzeni. Igyekszem pozitívan és elfogadóan hozzáállni a nehézségekhez. Az elmúlt napokban ismét szembesülhettünk azzal, hogy milyen törékeny az egészség, és hogy sokan sokkal nagyobb harcokat vívnak nap mint nap. Ez még inkább emlékeztet arra, hogy értékeljem azt, amim van. Hálát adok a Jóistennek, hogy ebből a sérülésből szépen felépülhetek, és közben sokat gondolok mindazokra, akiknek ennél jóval nehezebb küzdelmek jutottak. Bár nehéz, de néha muszáj pihenni

– fogalmazott Szandi Instagram-oldalán a 24 óráig elérhető történetében.

A kényszerpihenő alatt is edz (Fotó: MW Bulvár)

Szandi felépülése elgondolkodtatta

Az énekesnő tehát nem csupán a gyógyulására koncentrál, hanem arra is, hogy hálával tekintsen mindarra, amije van. A fájdalom ugyan még nem múlt el teljesen, de már érezhetően javul az állapota, így fokozatosan visszatérhet a megszokott, aktív mindennapokhoz.