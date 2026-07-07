Szandi 50 éves lett: Sztárok, akik szintén ezt a kerek évfordulót ünnepelhetik idén

A Máté Péter-díjas énekesnő a mai napig a legfiatalabb platinalemezes előadó Magyarországon. Szandi élete gyökeresen megváltozott, amikor mindössze 12 évesen nyerte meg a Mini Tini popénekes-pályázatot. Ezután az élet összehozta a valaha élt egyik legnagyobb magyar énekessel, Fenyő Miklóssal, akivel egészen a Hungária frontemberének haláláig, rendkívül szoros barátságot ápolt. Mondhatni ő fedezte fel először Szandit, akinek már akkoriban olyan egyedi hangja volt, mint nagyon keveseknek.

Szandi lánya, Blanka szeptemberre várja első gyermekét (Fotó: archív/hot! magazin)

Szandi házassága is fiatalon kezdődött

1989-ben, 13 évesen már platinalemezzel rendelkezett az énekesnő és rá három évre megismerkedett élete szerelmével, Bogdán Csabával. Akkoriban ő volt az Első Emelet együttes zeneszerző-gitárosa, ám a probléma az volt, hogy Csaba 16 évvel idősebb volt. Szandi édesapjának nem tetszett a nagy korkülönbség, ám a szerelemnek senki nem szabhat határt. 1996-ban összeköltöztek, 1999-ben pedig már az esküvőt is megtartották. Három gyermekük született, Blanka, Domonkos és Csaba, akik közül a lányuk már első gyermekét várja. Szandi tehát 50 évesen nagymama lesz és már nagyon várja a kicsi érkezését. Szandin kívül is akadnak olyan magyar sztárok, akik idén ünneplik ötvenedik születésnapjukat.

Bereczki Zoltán koncertje nagy siker volt minden korosztályban (Fotó: MW Bulvár)

Bereczki Zoltán nagy koncerttel ünnepelt

A híres színész-énekes május 2-án töltötte be a kerek évfordulót, amin egy olyan koncertet adott, hogy mindenkinek leesett az álla. Rengeteg sztárvendéggel és a legismertebb számaival szeretett volna visszaemlékezni az elmúlt évekre, amit a közönség is nagyra értékelt.

A fellépők között olyan nevek voltak, mint Janza Kata, Dolhai Attila, Mészáros Árpád Zsolt, Szőke Niki, Vitáris Iván és mindenki legnagyobb meglepetésére Szinetár Dóra is. Az egykori házaspár hosszú idő után először állt közösen színpadra és ezzel sok emberben keltettek szép emlékeket.

Szinetár Dóra pedig nemcsak Bereczki Zoltán miatt került fel a listára, hanem azért is, mivel ő is idén ünnepli majd az ötvenedik szülinapját.

Szinetár Dóra unokája is még idén érkezik (Fotó: MW archív)

Szinetár Dóra is nagymama lesz 50 évesen

Nagyjából 2 hónapja érkezett a hír, hogy az énekesnő fia, Márton édesapa lesz. Szinetár Dóra a közösségi oldalán tudatta a nagyszerű hírt, amire egyből rengeteg gratuláció érkezett. Azt is hozzátette, hogy a jövőben megmutatja a kismama kerekedő pocakját is. Így tehát nem csak Szandi az, aki a következő időben nagymamai örömök elé néz. Mindkettőjüknél óriási az izgalom, ám az idei karácsonyt már plusz egy fővel fogják ünnepelni. A magyar sztárok mellett külföldön is vannak olyan ismert emberek, akiken többen meglepődnek, hogy már 50 évesek.