"Egyre rosszabb lett" – váratlan baleset érte Szécsi Debórát, Cooky párja elárulta, hogy van most

A gyönyörű kétgyermekes édesanya rendszeresen sportol, táncol, odafigyel az egészségére, bomba alakját pedig rengetegen irigylik. Éppen ezért megdöbbenve láthattuk Szécsi Debóra Instagram-történetében, hogy mankóval közlekedik. Mint kiderült, egy teljesen hétköznapi otthoni edzés után olyan sérülést szenvedett, hogy kényszerpihenőre kellett mennie.

Szécsi Debóra párja, Cooky hazánk egyik legnépszerűbb dj-je és rádiósa (Fotó: MW archív)

Szécsi Debóra balesete

A fiatal édesanya részletesen elmesélte lapunknak, hogyan történt a baleset.

Itthon edzettem, meg táncoltam is egy picit, és megrándult a bokám. Kaptam egy lábrögzítőt, amit hordanom kell. Arra azt mondták, hogy legalább négy hétig hordjam, az annyira mondjuk nem tetszett. És akkor még ugye, hogy pihentetni kell. De nem az volt, hogy kifordult a bokám vagy bármi ilyesmi, hanem másnap reggel keltem úgy, hogy egyszerűen nem bírtam ráállni a lábamra. És egyre rosszabb lett. Viszont muszáj vagyok mankózni, mert mennem kell jobbra-balra, és ha nem pihentetem, nem fog regenerálódni hamar.

Bár a diagnózis szerencsére nem súlyos, Debórának így is komoly türelemre lesz szüksége. Az orvosok szerint a bokájának pihenésre van szüksége, ami nem könnyű feladat annak, aki hozzászokott a folyamatos mozgáshoz. A modell-influenszer ugyanakkor humorral kezeli a helyzetet, és már most jelezte, hogy nem kell érte aggódni, így fogalmazott:

Szécsi Debórát otthon, edzés közbe érte az apró baleset (Fotó: Instagram)

Egy pici gyulladást is láttak, úgyhogy ennyi, de megmaradok

A sérülés nem jöhetett a legjobbkor, hiszen Debóra és Cooky életében a nyári időszak sem a lazításról szól. Korábban elárulták, hogy ilyenkor a rádiós rengeteget dolgozik, a gyerekek pedig táborokba járnak, ezért a klasszikus családi nyaralás náluk rendszerint őszre marad.