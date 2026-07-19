Már a karikagyűrűket nézegetik? Kínos helyzetbe keveredett Szépréthy Roland a rajongók előtt!

A legújabb fotók után már kész tényként kezelik a rajongók: szintet lépett Szépréthy Roland és Korda Kitty kapcsolata. A Megasztár műsorvezetőjeként és a Mobilfox reklámarcaként berobbant influenszer, valamint a Money or Love és A Kísértés című realitykben feltűnt Kitty szerelme eddig sem volt mentes a hangos pillanatoktól, de a legújabb jelek arra utalnak, hogy hamarosan hivatalosan is összekötik az életüket. Nemrégiben mindkét híresség profilján olyan képek bukkantak fel, amelyek egyértelműen az utolsó független napok megünnepléséről, vagyis a legény- és lánybúcsúról szóltak, ez pedig azonnal beindította a találgatást.

Szépréthy Roland barátnője sem lehet ismeretlen a tévénézőknek, több realityben is feltűnt már (Fotó: Reddit)

Szépréthy Roland esküvője már a kanyarban? Gyűrűt néztek a szerelmesek

A Reddit népe persze most sem maradt adós a szaftos részletekkel, többen tudni vélik, hogy az esküvőszervezés már a finisben jár, sőt, akadt olyan szemfüles fórumozó is, aki egy ékszerszalonban csípte el a párost. A szemtanú beszámolója szerint a hangulat nem volt éppen felhőtlen a gyűrűk válogatása közben, ami sokak szerint a lagzi előtti stressz számlájára írható, mások viszont a páros dinamikájában látják a feszültség okát. „Nagyon úgy tűnik... pár hete egy ékszerboltban nézegettek karikagyűrűket, ahol én is vásároltam. Elég kellemetlenül viselkedett Roli élőben is, Kitti pedig meg se mukkant.”

Ez a névtelen komment tökéletesen összefoglalja azt, amit a nagyközönség is gyakran érez a párossal kapcsolatban, Roland nyers, olykor provokatív stílusa élőben is hozza a képernyőről ismert formáját, míg Kitty inkább a háttérbe húzódva asszisztál a hangos megnyilvánulásokhoz.

Mihályfi Luca után rátalált az igazira?

Roland és Kitty kapcsolata nemrégiben, az év első felében kapott komolyabb nyilvánosságot, amikor is megjelentek az első lesifotók róluk, amelyeken bensőséges pillanatokat töltöttek együtt. A TV2 fenegyereke korábban Mihályfi Lucával alkotott egy párt, ám a viharos románc hamar véget ért, a műsorvezető pedig nem sokkal később Kitty oldalán talált rá újra a boldogságra. A modell lány a televíziós valóságshow-k világából lehet ismerős a nézőknek, és bár a képernyőn nem mindig járt sikerrel a szerelemben, a jelek szerint Roli mellett végre megtalálta a számításait.