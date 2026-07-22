Titokban megnősült Szépréthy Roland! Megható fotókkal jelentették be a nagy hírt

Hatalmas meglepetéssel szolgált Szépréthy Roland és kedvese, Korda Kitty: a szerelmesek kimondták a boldogító igent! A Megasztár korábbi műsorvezetője rendkívül ritkán enged bepillantást a magánéletébe, így a rajongókat is váratlanul érte a hír, amelyet nem is ő, hanem immár felesége osztott meg a közösségi oldalán.

Szépréthy Roland és Korda Kitty kimondták a boldogító igent (Fotó: Instagram)

Szépréthy Roland és Korda Kitty összeházasodtak

Roli és Kitty kapcsolata még viszonylag frissnek számít. Alig kilenc hónapja derült ki, hogy egy párt alkotnak, azóta azonban kapcsolatuk villámtempóban haladt előre. Az elmúlt hetekben már egyre több jel utalt arra, hogy hamarosan nagy bejelentés érkezhet: néhány napja az Origo arról írt, hogy szemtanúk szerint gyűrűket nézegettek, korábban pedig az is kiderült, hogy mind a lány-, mind a legénybúcsút megtartották. Most pedig minden találgatás véget ért: Szépréthy Roland és Korda Kitty, akit a nézők A Kísértés című realityből ismerhettek meg, immár hivatalosan is férj és feleség.

A nagy hírt Kitty osztotta meg követőivel. A megható esküvői fotókon jól látszik, hogy a friss házasok szinte sugároznak a boldogságtól, miközben egymást csókolják, és felszabadultan ünneplik életük egyik legfontosabb napját.

Szépréthy Roland párja jelentette be a nagy hírt

A képekhez Kitty mindössze ennyit írt:

Isten előtt örökké együtt

– írta Szépréthy Roland felesége az Instagram-oldalára.

A romantikus bejegyzéshez természetesen a vőlegényből lett férj is azonnal hozzászólt, és egy rövid, de annál érzelmesebb üzenettel vallott szerelmet feleségének:

Szeretlek! Nagyon, de nagyon, de nagyon!

Bár kapcsolatukat végig igyekeztek távol tartani a nyilvánosságtól, a most megosztott fotók egyértelműen bizonyítják, hogy a szerelmük erősebb, mint valaha. A rajongók pedig valósággal elárasztották gratulációkkal a friss házasokat, akik új fejezetet nyitottak közös életükben. Úgy tűnik, a Megasztár egykori műsorvezetője nemcsak a munkában, hanem a magánéletében is révbe ért: kilenc hónappal azután, hogy először fény derült a románcra, már férjként kezdheti meg közös jövőjét választottjával.