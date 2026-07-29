Szépréthy Roland titokzatos párjával tündökölt a Pókember premieren – nem tudták levenni egymásról a szemüket

Igazi sztárparádéval ünnepelték a Pókember: Vadonatúj nap premierjét, ahol az Origo is ott járt. A világ legismertebb hálószövőjének legújabb kalandjára rengeteg ismert magyar színész, énekes, műsorvezető és influenszer volt kíváncsi, a vörös szőnyegen pedig egymást érték a sztárok. Az este egyik legnagyobb figyelmet kapó párosa kétségkívül Szépréthy Roland és új asszonya volt, akik szemmel láthatóan nagyon boldogan érkeztek a premierre.

Szépréthy Roland és párja együtt nézték meg Peter Parker legújabb kalandját (Fotó: Szabolcs László)

Szépréthy Roland párjával kéz a kézben érkezett

A Megasztár egykori műsorvezetője ezúttal sem nyilatkozott a magánéletéről, így továbbra sem tudni, hogy már összeházasodtak, vagy csak az eljegyzésen vannak túl. Annyi biztos, hogy nagyon szeretik egymást. Roland és párja végig mosolyogtak, sokat beszélgettek egymással, láthatóan felszabadultan élvezték az estét, miközben izgatottan várták, hogy végre elkezdődjön a film. A szerelmesekről csak úgy sugárzott a boldogság, a premier hangulatát pedig szemmel láthatóan ők is kiélvezték.