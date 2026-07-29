Szépréthy Roland titokzatos párjával tündökölt a Pókember premieren – nem tudták levenni egymásról a szemüket

Igazi sztárparádéval ünnepelték a Pókember: Vadonatúj nap premierjét, ahol az Origo is ott járt. A világ legismertebb hálószövőjének legújabb kalandjára rengeteg ismert magyar színész, énekes, műsorvezető és influenszer volt kíváncsi, a vörös szőnyegen pedig egymást érték a sztárok. Az este egyik legnagyobb figyelmet kapó párosa kétségkívül Szépréthy Roland és új asszonya volt, akik szemmel láthatóan nagyon boldogan érkeztek a premierre.
Szépréthy Roland párjával kéz a kézben érkezett
A Megasztár egykori műsorvezetője ezúttal sem nyilatkozott a magánéletéről, így továbbra sem tudni, hogy már összeházasodtak, vagy csak az eljegyzésen vannak túl. Annyi biztos, hogy nagyon szeretik egymást. Roland és párja végig mosolyogtak, sokat beszélgettek egymással, láthatóan felszabadultan élvezték az estét, miközben izgatottan várták, hogy végre elkezdődjön a film. A szerelmesekről csak úgy sugárzott a boldogság, a premier hangulatát pedig szemmel láthatóan ők is kiélvezték.
Nem véletlenül övezte ekkora érdeklődés a filmet, hiszen Pókember generációk egyik legkedveltebb szuperhőse. A Vadonatúj nap című alkotás új fejezetet nyit Peter Parker történetében, így a rajongók már hónapok óta izgatottan várták, hogyan folytatódik a barátságos és közkedvelt Pókember története.
Szépréthy Roland szerelme, Korda Kitty is részt vett az eseményen
A premiervetítésen természetesen számos hazai híresség is tiszteletét tette. Stana Alexandra párjával érkezett; Kirády Marcell édesapjával, Kirády Attilával; Győrfi Pál a fiával; Dobó Ági a családjával, valamint Orosz Gyuri, T. Danny, Miskovits Márton, Geszler Dorottya és Kovács Dóra is részt vett a premieren. A vetítésre ellátogatott Szabó András Csuti és párja, Bius is, akik szintén jókedvűen érkeztek, és örömmel vegyültek el a vendégek között.
Galériánkban Ön is megnézheti a premier legizgalmasabb pillanatait. Itt pedig elolvashatja a filmről készült kritikánkat.