Szigligeti Ivettet megváltoztatta a gyász: „Nagyon durván felnőttem”

Dudás Miki és Szigligeti Ivett szerelme cseppet sem volt mindennapi, hiszen rengeteg nehézséggel kellett megküzdeniük a kapcsolatuk alatt, de végül mindig visszataláltak egymáshoz. Ám sajnos arra a tragédiára, ami januárban történt, senki sem készülhetett fel. Amikor Dudás Miki meghalt, a négyfős család élete teljesen összeomlott, Ivett pedig máig próbálja összeszedni romba dőlt életük darabjait. Ennek kapcsán arról vallott lapunknak, hogy mi mindenben változtatta meg őt a gyász.

Szigligeti Ivett és Dudás Miki családjának élete nem volt mindig idilli, de a nehézségek ellenére is boldogok voltak (Fotó: Szigligeti Ivett / Instagram)

Szigligeti Ivett gyerekei kedvéért kénytelen erősnek mutatni magát, de valójában teljesen összetört kedvese elvesztése után. Azt érzi, valójában most kellett igazán felelős felnőtté válnia, és az eddigi élete a mostanihoz képest egy tündérmese volt.

Nagyon durván felnőttem, talán ez az egy szó, ami mindent visszatükröz, amit átéltem az elmúlt időszakban. Azt gondolom, hogy eddig szinte egy rózsaszín vattacukor felhőn csücsültem, és azt gondoltam, hogy az égvilágon semmi rossz nem történhet velünk

– kezdte fájdalmas sóhajjal Dudás Miki özvegye, aki hamarosan Dudás-Szigligeti Ivettre változtatja a nevét szerelmük emlékére.

„Imádtam az életünket, mindenünk megvolt, mert egészségesek voltunk, boldogok, és sok helyre eljutottunk együtt. Szóval azt az áloméletet éltem, amit elképzeltem magamnak, de mindez most egyik pillanatról a másikra szertefoszlott. Szóval fel kellett nőnöm a feladathoz, hogy a gyerekeket, meg magamat is életben tartsam, mert eleinte ez tényleg csak a túlélésről szólt” – vallotta be.

Szigligeti Ivett foglalkozása szerint műkörmös, de tartalomgyártóként is tevékenykedik, ami miatt sok támadást kap (Fotó: Markovics Gábor)

Szigligeti Ivett a családja körében keres menedéket

A sztáranyuka munkája mellett influenszerként tevékenykedik, amivel igyekszik elterelni a figyelmét a gyászról, már amennyire ez lehetséges. Ezért persze rengeteg támadást kap, de mindezzel már nem foglalkozik, és csak a szerettei körében adja át magát a fájdalomnak.

„A gyerekek mellett talán a kreatív tartalomgyártás adja a legtöbb erőt, mert ebben kicsit ki tudom élni magam, és ezáltal egy kicsit eltereli a figyelmem. A mindennapokban egyébként műkörmösként dolgozom már nyolc éve, és a vendégeim szinte az életünk részei voltak, így ott sokkal nehezebb kizárnom a történteket” – magyarázta Ivett.

De minden szempontból nagyon nehezen éltem meg ezt az időszakot. Rengeteg támadást kapok, mert ha kicsit jobban nézek ki, akkor biztos, hogy nem gyászolok igazán, ha viszont látszik, hogy gyászolok és rosszul nézek ki, akkor az a baj, hogy a külvilágnak mutogatom. Szóval nincs jó opció. De ebben egyformák voltunk Mikivel. Minden érzelmet inkább a négy fal között tudok kiadni magamból, és ezzel ő is így volt. Kifelé egyikünk sem szerette mutogatni ezeket a dolgokat, és ezzel ma is így vagyok, de nem mondom, hogy azt próbálom mutatni, hogy jól érzem magam a bőrömben, mert akkor hazudnék

– tette még hozzá szomorúan.