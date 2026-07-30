Szikora Róbert lemondta Budapest Parkos koncertjét – elárulta, miért hozta meg a nehéz döntést

Váratlan döntést jelentett be Szikora Róbert, lemondta egyik nyári koncertjét, amelyet a Budapest Parkban tartott volna. Az ok miértje sokakban kérdéseket vethet fel, hiszen a népszerű koncerthelyszínen szinte minden hazai előadó örömmel lép színpadra. Az R-GO frontembere azonban most elárulta, hogy kapott egy felkérést, amely minden másnál fontosabb volt. Egy nagyon különleges eseményre készül.
Ezért mondta le Szikora Róbert Budapest Parkos koncertjét
A legendás énekes az Origónak adott interjúban őszintén beszélt arról, hogy augusztus 28-án egy rendkívül különleges emlékkoncertet rendeznek a Margitszigeten, amelyet a nemrég elhunyt Fenyő Miklós tiszteletére szerveznek. Szikora Róbert számára nem is volt kérdés, hogy ezen ott kell lennie, erről így nyilatkozott:
Ezen a dátumon nekem egy Budapest Parkom lehetett volna, de Miki miatt nem is volt kérdés, hogy én azt lemondtam. Így hát készülünk a Margitszigetre: In memoriam Fenyő Miklós. Itt lesz a Mikiről egy vaskosabb megemlékezés. Felkértem a kislányát is, hogy énekeljen egy számban, de meghívtam Mikinek a táncosait is.
A koncert azonban nem csupán egy hagyományos emlékest lesz. Szikora olyan meglepetéssel készül, amely még a legnagyobb Hungária-rajongókat is meghathatja. Miközben régi felvételek után kutatott saját archívumában, egészen különleges kincsre bukkant.
„Még '70-'74-ben írtunk egy számot a Mikivel, amit felvettünk egy magnóra. És most, hogy kutakodtam a Miki dolgai után a saját archívumomban, találtam két számot is.” A több mint fél évszázados magnókazetták állapota természetesen messze volt a mai hangminőségtől, de a modern technológia segítségével sikerült új életet lehelni beléjük.
A mesterséges intelligenciával kivettük az ő hangját, és tényleg nagyon hasonlít arra, amit még akkor ő felgitározott. Ez azért kellett, hogy ebből a kazettás-magnós minőségből csináljunk egy hallgatható mai hangzást
– nyilatkozta. A dal különlegessége, hogy a szövegét Szenes Iván írta, így egy valódi időutazás várhat a közönségre. Olyan szerzemény csendülhet fel, amelyet évtizedeken át szinte senki sem hallott, most pedig a legmodernebb technológia segítségével születhet újjá.
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