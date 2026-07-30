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Most jött: teljesen leáll a paksi erőmű

Szikora Róbert

Szikora Róbert lemondta Budapest Parkos koncertjét – elárulta, miért hozta meg a nehéz döntést

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Sokan csalódottak lehetnek a hír hallatán, miszerint az R-Go frontembere visszamondta Budapest Parkos fellépését. Szikora Róbert azonban most elárulta, olyan ok áll a háttérben, amely mellett egyszerűen nem tudott elmenni.
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Szikora RóbertR-GoŐszinte vallomás

Váratlan döntést jelentett be Szikora Róbert, lemondta egyik nyári koncertjét, amelyet a Budapest Parkban tartott volna. Az ok miértje sokakban kérdéseket vethet fel, hiszen a népszerű koncerthelyszínen szinte minden hazai előadó örömmel lép színpadra. Az R-GO frontembere azonban most elárulta, hogy kapott egy felkérést, amely minden másnál fontosabb volt. Egy nagyon különleges eseményre készül.

Szikora Róbert leopard mintas zakóban, mikrofonnal a kezében ad koncertet.
Szikora Róbert és az R-GO egy különleges emlékkoncertre készül (Fotó: Polyák Attila)

Ezért mondta le Szikora Róbert Budapest Parkos koncertjét

A legendás énekes az Origónak adott interjúban őszintén beszélt arról, hogy augusztus 28-án egy rendkívül különleges emlékkoncertet rendeznek a Margitszigeten, amelyet a nemrég elhunyt Fenyő Miklós tiszteletére szerveznek. Szikora Róbert számára nem is volt kérdés, hogy ezen ott kell lennie, erről így nyilatkozott:

Ezen a dátumon nekem egy Budapest Parkom lehetett volna, de Miki miatt nem is volt kérdés, hogy én azt lemondtam. Így hát készülünk a Margitszigetre: In memoriam Fenyő Miklós. Itt lesz a Mikiről egy vaskosabb megemlékezés. Felkértem a kislányát is, hogy énekeljen egy számban, de meghívtam Mikinek a táncosait is. 

A koncert azonban nem csupán egy hagyományos emlékest lesz. Szikora olyan meglepetéssel készül, amely még a legnagyobb Hungária-rajongókat is meghathatja. Miközben régi felvételek után kutatott saját archívumában, egészen különleges kincsre bukkant.

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Fenyő Miklós és Szikora Robi jó kapcsolatot ápolnak.
Fenyő Miklós és Szikora Róbert évekig zenélt együtt a Hungáriában (Fotó: MW archívum)

 „Még '70-'74-ben írtunk egy számot a Mikivel, amit felvettünk egy magnóra. És most, hogy kutakodtam a Miki dolgai után a saját archívumomban, találtam két számot is.” A több mint fél évszázados magnókazetták állapota természetesen messze volt a mai hangminőségtől, de a modern technológia segítségével sikerült új életet lehelni beléjük.

A mesterséges intelligenciával kivettük az ő hangját, és tényleg nagyon hasonlít arra, amit még akkor ő felgitározott. Ez azért kellett, hogy ebből a kazettás-magnós minőségből csináljunk egy hallgatható mai hangzást

– nyilatkozta. A dal különlegessége, hogy a szövegét Szenes Iván írta, így egy valódi időutazás várhat a közönségre. Olyan szerzemény csendülhet fel, amelyet évtizedeken át szinte senki sem hallott, most pedig a legmodernebb technológia segítségével születhet újjá.

@borsonline

Szikora Róbert imádkozott Fenyő sírja mellett! Szikora Róbert január 31-én elveszítette az egyik legjobb barátját, Fenyő Miklóst. Természetesen ott volt a temetésen is, hogy elbúcsúzhasson tőle. Imára kulcsolt kézzel állt a Hungária frontemberének sírja mellett. #bors #fenyőmiklós #temetés #farkasréti #gyász #szikorarob

♬ eredeti hang – Bors - Bors

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