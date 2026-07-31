Szikora Róbert sem sejtette, hogy Marics Petiékkel gigaslágert kreálnak: „Átgondoltam, hogy az életemben mit csináltam”

Kevés olyan együttműködés született az elmúlt években a magyar könnyűzenében, amely akkora visszhangot váltott volna ki, mint Szikora Róbert és a VALMAR közös munkája. Amikor a legendás előadó összeállt Marics Petivel és Valkusz Milánnal, sokan kíváncsian figyelték, hogyan működik majd együtt a két teljesen eltérő generáció. A végeredmény azonban minden várakozást felülmúlt: a közös dal több tízmilliós nézettséget ért el, és igazi generációkon átívelő slágerré vált. Az R-GO frontembere egy interjú keretében őszintén mesélt lapunknak, hogyan látja már évek távlatában ezt az időszakot.
Szikora Róbert és a VALMAR együttműködés
Szikora Róbert arról mesélt, hogy annak idején senki sem sejtette, mekkora siker lesz a közös projekt.
A popzenészeknek gyakorlatilag nem voltak előképei. Nem tudtuk, hogy ekkorát fog robbanni, hogy egy 70 éves ember egy ikonikus slágert fog csinálni olyan fiatalokkal, akik akkor még nem futottak be. Persze szerették őket, ismerték őket, de az egy bizonyos közönség volt, 1-2 milliós megtekintéssel, de az is gyönyörű volt.
Aztán minden megváltozott. A dal nézettsége elképesztő tempóban emelkedett, és végül olyan számokat produkált, amelyeket a hazai zenei piacon is csak nagyon kevesen tudnak elérni.
És aztán mostanra lett egy 53 milliós megtekintés. Ez nekik is csoda volt, nekem aztán meg pláne. Nekem olyan szinten, hogy átgondoltam, az életemben mit csináltam. Tényleg bitang nagy slágereket sikerült kreálnom a Hungária korszakában is. De azt mondom, hogy ha ilyen korai időszakban születik egy ekkora slágered, ami több évig az év dala volt, meg a legtöbb lejátszást produkálta, az nagyon nagy dolognak számít.
A közös munka azonban itt nem ért véget. A siker után 2025-ben Szikora ismét együtt dolgozott a VALMAR tagjaival, ennek eredménye lett a Balatoni lány, amely szintén komoly közönségkedvenccé vált.
Utána én vissza is hívtam őket egy dalra, aminek tegnap lett 3 milliós megtekintése, ez a Balatoni lány című szám. Ezt a nézettséget is manapság már nagyon nehéz elérni.
A rajongók joggal kérdezhetik, hogy vajon a közös dalokat élőben is együtt adják-e elő. Szikora erre is választ adott.
„Ezeket a számokat is természetesen játsszuk a koncerteken, hiszen óriási sikerük van. Nem együtt adjuk elő a VALMAR-ral, mert a fiúk is megvannak a maguk útján, meg én is meg vagyok a magam útján. Az R-GO adja elő teljes egészében, és amit a Maricsék énekelnek azt a gidák éneklik, az én részemet pedig én énekelem” – mesélte boldogan Szikora Róbert.
Ezek a cikkeink is érdekelhetnek: