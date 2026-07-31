Szikora Róbert sem sejtette, hogy Marics Petiékkel gigaslágert kreálnak: „Átgondoltam, hogy az életemben mit csináltam”

Kevés olyan együttműködés született az elmúlt években a magyar könnyűzenében, amely akkora visszhangot váltott volna ki, mint Szikora Róbert és a VALMAR közös munkája. Amikor a legendás előadó összeállt Marics Petivel és Valkusz Milánnal, sokan kíváncsian figyelték, hogyan működik majd együtt a két teljesen eltérő generáció. A végeredmény azonban minden várakozást felülmúlt: a közös dal több tízmilliós nézettséget ért el, és igazi generációkon átívelő slágerré vált. Az R-GO frontembere egy interjú keretében őszintén mesélt lapunknak, hogyan látja már évek távlatában ezt az időszakot.

Szikora Róbert koncert: Augusztus 29-én a Margitszigeten fog fellépni, ahol megemlékezik Fenyő Miklósraól is (Fotó: Polyák Attila)

Szikora Róbert és a VALMAR együttműködés

Szikora Róbert arról mesélt, hogy annak idején senki sem sejtette, mekkora siker lesz a közös projekt.

A popzenészeknek gyakorlatilag nem voltak előképei. Nem tudtuk, hogy ekkorát fog robbanni, hogy egy 70 éves ember egy ikonikus slágert fog csinálni olyan fiatalokkal, akik akkor még nem futottak be. Persze szerették őket, ismerték őket, de az egy bizonyos közönség volt, 1-2 milliós megtekintéssel, de az is gyönyörű volt.

Aztán minden megváltozott. A dal nézettsége elképesztő tempóban emelkedett, és végül olyan számokat produkált, amelyeket a hazai zenei piacon is csak nagyon kevesen tudnak elérni.