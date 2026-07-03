Elhunyt Szilágyi Tibor: Fotókon a legendás színművész élete

Ma délelőtt érkezett a döbbenetes hír, hogy váratlanul elhunyt Szilágyi Tibor. Az Üvegtigris-filmek és megannyi közkedvelt magyar mozi sztárja alig két hónappal a 84. születésnapja előtt hagyta maga mögött a földi színpadot. A színművészt számos kolléga és barát gyászolja.

Szilágyi Tibor szerepei által mindig maradandót alkotott, kollégái és rajongói sosem feledik az ikonikus művészt (Fotó: Penovác Károly/Veszprém Megyei Napló)

Szilágyi Tibor filmjei közül az egyik legismertebb és legnépszerűbb karaktere az Üvegtigris Oszi bácsija, és több évtizedes szakmai múltjának köszönhetően megannyi színpadon fordult meg. Pályafutását a Kecskeméti Katona József Színházban kezdte, majd Veszprémben és Budapesten is játszott, míg a Soproni Petőfi Színház igazgatója nem lett. Mindemellett hosszú éveken át szinkronszínészként is tevékenykedett, többek között Jean Reno és Walter Matthau magyar hangja is volt, de a legtöbben talán, a Star Wars filmekben és sorozatokban a Christopher Lee által alakított Dooku grófként ismernék fel különleges orgánumát.

Szilágyi Tibor születésnapját a színházban is megünnepelték

A legendás színművész 3 évvel ezelőtt ünnepelte a 80. születésnapját, aminek tiszteletére a Veszprémi Petőfi Színházban egy külön meglepetés estet is rendeztek. A Jászai Mari-díjas színészt – akit 2007-ben Kossuth-díjjal tüntettek ki – egy különleges „tiszteletbeli társulati tag” elismeréssel is megajándékoztak a jeles évfordulón. A meghatott rendezőt, és az egykori színház igazgatót a veszprémi társulat minden tagja együtt ünnepelte, ma pedig együtt gyászolják, akárcsak a Soproni Petőfi Színház tagjai, akiknek éveken át volt az imádott vezetője.

Négy évadon át vezette a Soproni Petőfi Színházat. Jelenléte, személyisége, ízlése meghatározta a Hűség Városa színházi életét, szeretettel emlékeznek rá a polgárok. Nagy színész volt, egyike a legnagyobbaknak. Nagy szerepekben, nagy színházakban, nagy társulatokban, nagy filmekben játszott, a legnagyobb partnerekkel. Minden elérhető kitüntetést megkapott, világnézettől függetlenül mindenki szerette, tisztelte, méltányolta, elismerte. Személyisége, intelligenciája, hangja meghatározó mérték volt sok generáció számára. Nemcsak a Halhatatlanok Társulatának tagja volt, de most már valóban halhatatlan… Isten Veled, Tibor! Köszönjük, hogy ismerhettünk Téged!

– írták a soproni teátrum Facebook-oldalán.