Elhunyt Szilágyi Tibor: Fotókon a legendás színművész élete

Ma délelőtt érkezett a döbbenetes hír, hogy váratlanul elhunyt Szilágyi Tibor. Az Üvegtigris-filmek és megannyi közkedvelt magyar mozi sztárja alig két hónappal a 84. születésnapja előtt hagyta maga mögött a földi színpadot. A színművészt számos kolléga és barát gyászolja.
Szilágyi Tibor filmjei közül az egyik legismertebb és legnépszerűbb karaktere az Üvegtigris Oszi bácsija, és több évtizedes szakmai múltjának köszönhetően megannyi színpadon fordult meg. Pályafutását a Kecskeméti Katona József Színházban kezdte, majd Veszprémben és Budapesten is játszott, míg a Soproni Petőfi Színház igazgatója nem lett. Mindemellett hosszú éveken át szinkronszínészként is tevékenykedett, többek között Jean Reno és Walter Matthau magyar hangja is volt, de a legtöbben talán, a Star Wars filmekben és sorozatokban a Christopher Lee által alakított Dooku grófként ismernék fel különleges orgánumát.
Szilágyi Tibor születésnapját a színházban is megünnepelték
A legendás színművész 3 évvel ezelőtt ünnepelte a 80. születésnapját, aminek tiszteletére a Veszprémi Petőfi Színházban egy külön meglepetés estet is rendeztek. A Jászai Mari-díjas színészt – akit 2007-ben Kossuth-díjjal tüntettek ki – egy különleges „tiszteletbeli társulati tag” elismeréssel is megajándékoztak a jeles évfordulón. A meghatott rendezőt, és az egykori színház igazgatót a veszprémi társulat minden tagja együtt ünnepelte, ma pedig együtt gyászolják, akárcsak a Soproni Petőfi Színház tagjai, akiknek éveken át volt az imádott vezetője.
Négy évadon át vezette a Soproni Petőfi Színházat. Jelenléte, személyisége, ízlése meghatározta a Hűség Városa színházi életét, szeretettel emlékeznek rá a polgárok. Nagy színész volt, egyike a legnagyobbaknak. Nagy szerepekben, nagy színházakban, nagy társulatokban, nagy filmekben játszott, a legnagyobb partnerekkel. Minden elérhető kitüntetést megkapott, világnézettől függetlenül mindenki szerette, tisztelte, méltányolta, elismerte. Személyisége, intelligenciája, hangja meghatározó mérték volt sok generáció számára. Nemcsak a Halhatatlanok Társulatának tagja volt, de most már valóban halhatatlan… Isten Veled, Tibor! Köszönjük, hogy ismerhettünk Téged!
– írták a soproni teátrum Facebook-oldalán.