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Szilágyi Tibor

Szilágyi Tibor, Fenyő Miklós és más legendák: 2026 eddig a magyar művészet gyászéve

1 órája
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Még csak júliust írunk, de 2026 már most a magyar művészvilág egyik legfájdalmasabb éveként vonulhat be a történelembe, hiszen egymás után távoztak a legnagyobb alkotók és előadók. Nemrégiben Szilágyi Tibor halála rendítette meg az országot, de rajta kívül Tarr Bélát, Fenyő Miklóst, Scherer Pétert és Szolnoki Pétert is elveszítettük idén.
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Szilágyi TiborgyászSzolnoki PéterFenyő MiklóstragédiaScherer Péter

Alig telt el az év fele, a magyar kulturális életet máris olyan veszteségek érték, amelyek generációk emlékezetében hagynak mély nyomot. Filmes, színpadi és zenei legendák távoztak egymás után, olyan alkotók, akik évtizedeken át formálták a hazai kultúrát, és munkásságukkal világszerte öregbítették Magyarország hírnevét. Még csak júliust írunk, de 2026 már most a gyász éveként vonulhat be a művészeti élet történetébe. Tarr Bélától Szilágyi Tiborig rengeteg tragédiát kellett feldolgoznunk.

Szilágyi Tibor halála mellett Tarr Bélától is búcsút vettünk.
Szilágyi Tibor halála rengeteg kollégát és kultúraszerető embert megviselt (Fotó: Penovác Károly/Veszprém Megyei Napló)

Nem Szilágyi Tibor volt az egyetlen fájó veszteség, Tarr Béla is elhagyta a földi világot

Az év első nagy megrázkódtatása január 6-án érkezett, amikor 70 éves korában meghalt Tarr Béla, a magyar filmművészet világhírű rendezője. A Sátántangó, a Werckmeister harmóniák és A torinói ló alkotója a világ legnagyobb filmfesztiváljain vívott ki elismerést, munkásságát generációk filmesei tekintették iránytűnek. Halálával a magyar és az egyetemes filmművészet is pótolhatatlan veszteséget szenvedett.

Tarr Béla halála megrázta a filmvilágot.
Tarr Béla 70 évesen távozott az örök vadászmezőkre (Fotó: Origo)

A twist királya, Fenyő Miklós is itt hagyott minket

Három héttel később, január 31-én tüdőgyulladás szövődményeiben elhunyt Fenyő Miklós, a Hungária alapítója, a hazai rock and roll ikonja. A Csókkirály, a Hotel Menthol vagy a Made in Hungária című dalok generációk közös emlékei lettek, személye pedig összeforrt a magyar könnyűzene egyik legsikeresebb korszakával. Halálhíre után művészek, közéleti szereplők és rajongók ezrei búcsúztak tőle. 

Fenyő Miklós temetését nem lehetett könnyek nélkül kibírni.
Fenyő Mikós temetése rengeteg rajongót vonzott (Fotó: Markovics Gábor)

Scherer Péter halála szintén megrázta a művészvilágot

Május 19-én újabb megrendítő hír érkezett: 64 éves korában meghalt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színművész. A közönség számára örökre „Pepeként” ismert színész sajátos humorával, emberközeliségével és utánozhatatlan karaktereivel vált a magyar színház és film egyik legkedveltebb alakjává. Távozását kollégái és a közönség egyaránt pótolhatatlan veszteségként értékelték. A gyász nyáron sem ért véget. Július 2-án családja körében, békében hunyt el a már említett Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész. Karakteres hangja, több mint másfél száz színházi szerepe, számtalan film- és televíziós alakítása, valamint legendás szinkronszerepei révén a magyar színjátszás meghatározó alakja volt.

Scherer Péter régóta küszködött a halálát okozó betegséggel.
Scherer Péter hosszan tartó betegségben hunyt el (Fotó: Mediaworks archív)

A legfrissebb tragédia: Szolnoki Péter elvesztése

Mindössze tíz nappal később, július 12-én ismét gyászba borult a hazai zenei élet. Súlyos betegség után elhunyt Szolnoki Péter, a Bon-Bon együttes alapítója és énekese. A kilencvenes és kétezres évek egyik legismertebb popelőadója olyan slágerekkel írta be magát a magyar könnyűzene történetébe, amelyek ma is rendszeresen felcsendülnek a rádiókban és koncerteken.

A közös bennük nem csupán az, hogy mindannyian kivételes tehetségek voltak. Filmjeikkel, dalaikkal, színpadi alakításaikkal és személyiségükkel generációkat inspiráltak, miközben maradandó értékeket teremtettek. Bár már nincsenek közöttünk, örökségük tovább él a vásznon, a színpadon, a rádiókban és azok emlékezetében, akiknek életéhez munkásságuk valamilyen módon hozzátartozott. 2026 első hét hónapja fájdalmas emlékeztető arra, milyen sokat jelentettek, és milyen nagy űrt hagytak maguk után.

 

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