„Roppant melegszívű, édes pasi volt” – Utolsó titkairól vallott a ma elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas kolléganője

Gyászol a magyar színházi és filmes világ, július 2-án, 83 éves korában elhunyt Szilágyi Tibor. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész halálhírét felesége tudatta az MTI-vel, közölve, hogy a legenda családja körében, békében távozott. Az 1965-ben végzett színművész pótolhatatlan űrt hagy maga után: pályafutása során több mint 120 filmben és tévés produkcióban – köztük az Üvegtigrisben és a Rokonokban – nyújtott felejthetetlen alakítást, de ő volt Jean Reno állandó magyar hangja és Dooku gróf is a Csillagok háborújában. Halálhíre az egész szakmát és a közönséget is letaglózta.

Szilágyi Tibor halála sokkolta Pásztor Erzsit (Fotó: PESTHY MARTON)

Szilágyi Tibor születésnapját sajnos már nem élhette meg

A megrázó tragédia kapcsán lapunk utolérte Szilágyi Tibor egykori kollégáját, Pásztor Erzsit. A Kossuth-díjas színművésznő tőlünk tudta meg a szörnyű hírt, ami érthetően mélyen megrendítette. Elcsukló hangon reagált a hírre, és bár hirtelen szóhoz sem jutott a döbbenettől, szeretettel és meghatottsággal emlékezett vissza imádott kollégájára: „Jaj ne! Ne szabadkozzon, úgyis megtudtam volna a tévéből vagy az újságból... Nálam fiatalabb volt. Nagyon sajnálom” – mondta megtörten a színésznő, akit a sors épp a napokban terelt a közös emlékek felé:

Pont most mondtam valakinek, beszéltem róla, mert együtt játszottunk a Csodálatos vagy, Júlia című darabban. Évekkel ezelőtt a Verebes rendezte, Almási Éva és ő voltak a házaspár, én meg az öltöztetőnő, házvezetőnő, és nagyon-nagyon szerettem őt.

A művésznő felidézte, hogy az évek során számtalanszor hozta őket össze a színpad: „Utoljára a Karinthy Színházban játszottam vele az Olympiát, amikor még a Karinthy Marci élt. Nem voltunk rendszeresen összejáró barátok, de elég sokat játszottunk együtt. És hát sokat dumáltunk, röhögcsélünk közösen” – emlékezett vissza a kulisszák mögötti vidám pillanatokra.

Pásztor Erzsi szerint Szilágyi Tibor egyszerre volt komoly és bohókás jellem (Fotó: Játékszín)

Így emlékszik Szilágyi Tiborra

Arra a kérdésre, hogy miként jellemezné a legendás színészt annak, aki esetleg nem ismerhette őt személyesen, Pásztor Erzsi rávilágított Szilágyi Tibor kettős, végtelenül szerethető személyiségére: „Ő egy szigorú megjelenésű valaki volt, aki valójában egy roppant melegszívű, kedves, jó humorú, édes pasi volt. Hát ezt nem tudom másképp elmondani! Lehet, hogy társaságban más volt, a közhiedelem mindenesetre az volt róla, hogy szigorú. Szóval olyan volt a kinézete meg a komolysága, de ugyanakkor bájos humora volt, amit én nagyon szerettem”