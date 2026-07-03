Reviczky Gábort összetörte Szilágyi Tibor halála: „Nagyon megütötte a szívem”

Mély gyász borult a magyar színészvilágra: július 2-án, családja körében örökre lehunyta a szemét Szilágyi Tibor. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész legenda távozása kollégáit és barátait is megrendítette, köztük Reviczky Gábort, aki különösen közel érezte magát hozzá az évtizedeken át tartó közös munka és barátság miatt. A két legendás színművész számtalan alkalommal állt együtt színpadra, több filmben is együtt szerepeltek – például az Üvegtigris-filmekben. Kapcsolatuk azonban messze túlmutatott a munkán: közel fél évszázados barátság kötötte össze őket.

Szilágyi Tibor 83 évesen hunyt el (Fotó: Penovác Károly / Veszprém Megyei Napló)

Szilágyi Tibor halála megrendítette a színészvilágot

Reviczky Gábor lapunknak megrendülten emlékezett vissza pályatársára, akit nemcsak kivételes tehetségű művésznek, hanem nagyszerű embernek is tartott.

„Nagyon megütötte a szívem, meg kell, hogy mondjam. Nagyon szerettem Tibivel játszani. Teljesen tudott azonosulni a színpadon. A személyisége azonosult a beszédével. Komplett volt mindig, amit csinált. Egységben volt a színészi közvetítése a hangjával, a beszédstílusával. Erős hatása volt a színészetének.”

Reviczky Gábor nagyon jó barátságot ápolt Szilágyi Tiborral (Fotó: Flajsz Péter / MW)

Reviczky Gábor Szilágyi Tiborról: Nagyon jó barátságban voltunk

A színész elárulta, hogy bár az utóbbi időben nem igazán találkoztak, kapcsolatuk soha nem szakadt meg. Évről évre felköszöntötték egymást a születésnapjukon, és a kölcsönös tisztelet végigkísérte barátságukat.

Nem nagyon találkoztunk mostanában, de születésnapokon mindig felköszöntöttük egymást. A mi viszonyunkban az az első közös 1979-es szereplés meghatározó volt a későbbiekben is. Nagyon jó barátságban voltunk. Voltak olyan darabok, amikor együtt tanultunk. Feljártunk Tibihez és a lakásán tanultuk a szöveget, és ott mondtuk össze.

A közös próbák, az együtt töltött esték, a hosszú beszélgetések és a színpadon átélt pillanatok olyan emlékek, amelyeket Reviczky Gábor örökre megőriz. Szilágyi Tibor nemcsak a közönség számára volt meghatározó művész, hanem kollégái életében is pótolhatatlan helyet foglalt el.

A magyar színházi élet egy kivételes színészt veszített el, akinek alakításai generációk számára maradnak emlékezetesek. Barátai és pályatársai pedig nemcsak egy legendás művészt, hanem egy szeretett kollégát és hűséges barátot is gyászolnak.