Így néz ki Szilágyi Tibor sírja – Megrendítő fotók érkeztek a temetésről

Ma, csütörtök délután végső nyugalomra helyezték Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt a budapesti Farkasréti temető művészparcellájában. A 83 éves korában elhunyt legendás színészt családtagjai, pályatársai, barátai és tisztelői kísérték utolsó útjára. A megható szertartáson számos ismert művész is megjelent, hogy lerója kegyeletét. Az Origo stábja is kint volt, hogy megörökítse a virágkoszorúkkal teli sírt.
Szilágyi Tibor temetésén számtalan híres ember is felbukkant
A ceremónia már jóval 14 óra előtt különleges hangulatban kezdődött. Frank Sinatra örökzöldje, a My Way csendült fel, miközben a ravatalnál elhelyezett koporsó mellett Szilágyi Tibor mosolygó portréja fogadta az érkezőket. A gyászolók hosszú sorban álltak, hogy egy szál virággal vagy egy néma főhajtással búcsúzzanak attól a művésztől, aki több mint hat évtizeden át meghatározó alakja volt a magyar színházi és filmes életnek. A család egy árnyékoló alatt fogadta a részvétnyilvánításokat, miközben a temető padjai és lépcsői is megteltek. A meghitt, mégis méltóságteljes búcsún Leonard Cohen Hallelujah című dala is felcsendült, majd a család nevében mondtak búcsúbeszédet.
Kern András is feltűnt a gyászolók között
A legmegrázóbb pillanat azonban kétségkívül az volt, amikor hangfelvételről megszólalt Szilágyi Tibor. A művész saját előadásában hangzott el kedvenc verse, József Attila Levegőt! című költeménye, amely sok jelenlévő szemébe könnyeket csalt. Ezután Presser Gábor és Dés László Nagy utazás című dala kísérte a koporsót a halottaskocsihoz. A ravatalról összegyűjtött virágokat is ekkor helyezték fel, majd a menet elindult a művészparcella felé. Szilágyi Tibor végső nyughelye több legendás kollégája, köztük Tompos Kátya, Szirtes Ádám és Tordy Géza sírjának közelében található.
A sírnál még egy utolsó szavalat hangzott el, majd zongoraszó mellett bocsátották örök nyugalomra a Kossuth-díjas művészt. A gyászolók között feltűnt Kern András is, aki csendesen rótta le kegyeletét egykori kollégája előtt.
Szilágyi Tibor július 2-án, családja körében, békében hunyt el. Pályafutása során több mint 150 színházi szerepet játszott el, több mint 120 filmben és televíziós alkotásban szerepelt, emellett legendás szinkronszínészként is generációk kedvence lett. Hangja, alakításai és embersége kitörölhetetlen nyomot hagytak a magyar kultúrában. A csütörtöki búcsú méltó lezárása volt egy rendkívüli életútnak, a magyar színház és filmművészet egyik legnagyobb alakjától köszöntek el örökre.