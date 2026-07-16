Így néz ki Szilágyi Tibor sírja – Megrendítő fotók érkeztek a temetésről

Ma, csütörtök délután végső nyugalomra helyezték Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt a budapesti Farkasréti temető művészparcellájában. A 83 éves korában elhunyt legendás színészt családtagjai, pályatársai, barátai és tisztelői kísérték utolsó útjára. A megható szertartáson számos ismert művész is megjelent, hogy lerója kegyeletét. Az Origo stábja is kint volt, hogy megörökítse a virágkoszorúkkal teli sírt.

Szilágyi Tibor sírja bővelkedik a virágkoszorúkban (Fotó: Szabolcs László)

Szilágyi Tibor temetésén számtalan híres ember is felbukkant

A ceremónia már jóval 14 óra előtt különleges hangulatban kezdődött. Frank Sinatra örökzöldje, a My Way csendült fel, miközben a ravatalnál elhelyezett koporsó mellett Szilágyi Tibor mosolygó portréja fogadta az érkezőket. A gyászolók hosszú sorban álltak, hogy egy szál virággal vagy egy néma főhajtással búcsúzzanak attól a művésztől, aki több mint hat évtizeden át meghatározó alakja volt a magyar színházi és filmes életnek. A család egy árnyékoló alatt fogadta a részvétnyilvánításokat, miközben a temető padjai és lépcsői is megteltek. A meghitt, mégis méltóságteljes búcsún Leonard Cohen Hallelujah című dala is felcsendült, majd a család nevében mondtak búcsúbeszédet.

Szilágyi Tibor csatlakozott az égi színpadon Tompos Kátyához és Szirtes Ádámhoz (Fotó: MW Archív)

Kern András is feltűnt a gyászolók között

A legmegrázóbb pillanat azonban kétségkívül az volt, amikor hangfelvételről megszólalt Szilágyi Tibor. A művész saját előadásában hangzott el kedvenc verse, József Attila Levegőt! című költeménye, amely sok jelenlévő szemébe könnyeket csalt. Ezután Presser Gábor és Dés László Nagy utazás című dala kísérte a koporsót a halottaskocsihoz. A ravatalról összegyűjtött virágokat is ekkor helyezték fel, majd a menet elindult a művészparcella felé. Szilágyi Tibor végső nyughelye több legendás kollégája, köztük Tompos Kátya, Szirtes Ádám és Tordy Géza sírjának közelében található.

A sírnál még egy utolsó szavalat hangzott el, majd zongoraszó mellett bocsátották örök nyugalomra a Kossuth-díjas művészt. A gyászolók között feltűnt Kern András is, aki csendesen rótta le kegyeletét egykori kollégája előtt.