Műsorváltozást jelentett be a TV2 Csoport, Szilágyi Tiborra emlékeznek

Mint arról az Origo is beszámolt, július 3-án váratlanul életét vesztette az elismert, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társaságának örökös tagja, Szilágyi Tibor. Az Üvegtigris-filmek és megannyi közkedvelt magyar mozifilm sztárja elig két hónappal 84. születésnapja előtt hunyt el, emlékére pedig a TV2 Csoport egyik csatornáján, a Prime-on rendkívüli műsorváltozást jelentettek be a júlis 11-12-ei hétvégére.

Szilágyi Tiborra emlékezik a TV2 Csoport. Fotó: Penovác Károly

Szilágyi Tibor remekművét, az Üvegtigrist vetítik majd

Az első műsorváltozás július 11-én szombaton este 21 órakor lesz. Eredetileg ugyanis a Romazuri (Á bras ouverts) című 2017-es francia-belga komédia került volna képernyőre a csatornán, ehelyett azonban Szilágyi Tibor emlékére a 2001-es kultikus magyar vígjátékot, az Üvegtigrist vetíti a Prime. A Romazuri azonban nem marad el, 23:10-re csúszott a kezdése. A változtatás miatt a Prime késő esti produkciója, a 2020-as Elvált nők klubja (Divorce Club) másnapra, 01:05-re csúszott.

Ezt követi másnap, július 12-én vasárnap szintén este 21- koraz, hogy az eredetileg Channing Tatum 2015-ös komédiáját, a Magic Mike XXL-t láthatták volna a nézők. Helyette azonban az Üvegtigris 2006-os folytatását, az Üvegtigris 2-t adja a csatorna.

A Magic Mike XXL így 23:20-tól kerül képernyőre a tévéadón. Emiatt a Prime késő esti filmje, a 2023-as Magic Mike utolsó tánca (Magic Mike’s Last Dance) kezdése 01:45-re tolódott

- írja a Sorozatwiki.