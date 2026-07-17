Szoboszlai Dominik világhírnevet szánt nekik: a ValMar zenéje szól a Liverpool felkészülésén

Új fejezet kezdődött a Liverpool életében. A vörösök játékosai visszatértek az AXA Training Centre-be, ahol megkezdődött a 2026/27-es szezon felkészülése. A klub hivatalos videójában három csoportban érkeznek a futballisták az első fizikai felmérésekre és edzésekre, köztük Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Kostas Tsimikas. A felvételen Szoboszlai Dominik keményen edz, miközben az All Night dübörög a háttérben: ValMar, Bruno, T.Danny és KKevin közös dala. Az egésznek pedig külön pikantériát ad, hogy Marics Peti évekkel ezelőtt még nyilvánosan áradozott a magyar válogatott csapatkapitányáról.

Szoboszlai Dominik Liverpool szerződésével meghosszabbította az együttműködést (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Szoboszlai Dominik magyar slágerre edz

A magyar szurkolóknak nemcsak Szoboszlai miatt volt érdemes figyelni a felvételt. A videó alatt az egyik közkedvelt hazai sláger szól: a ValMar All Night feat. Bruno, T.Danny, KKevin. A magyar előadók dala a Premier League-klub hivatalos videójában csendült fel, miközben Szoboszlaiék az új idényre készülnek. A történet azért is különleges, mert a ValMar és Szoboszlai Dominik között korábban is volt már egy érdekes kapcsolódási pont. Még 2023-ban Marics Peti nyilvánosan is elismerően beszélt a Liverpool középpályásáról, miután a magyar válogatott kiváló teljesítményt nyújtott. Az énekes akkor szinte nem találta a szavakat, annyira lenyűgözte Szoboszlai játéka, és közösségi oldalán is kifejezte, mennyire büszke rá. A ValMar másik tagja a Talponálló című műsorban árulta el, hogy időnként beszélnek is egymással.

Valkusz Milán elmondása szerint jóban van a világhírű magyar focistával (Fotó: Szabolcs László)

Jóban vagyunk Dominikkal, én a magyar csapatot nagyon szeretem! Szeretem a magyar focis sportsikereket! Dominikkal beszélünk is többször, Instagramon, itt-ott. Barátunknak lehet tekinteni, bár inkább spannak, mert nem ismerjük egymást teljes mértékben, de jóban vagyunk

– fogalmazott Valkusz Milán. De barátság ide vagy oda, egy dolog biztos, hogy a magyar szurkolók számára különleges élményt jelenthet egyszerre látni Szoboszlait Liverpool-mezben és hallani a ValMar egyik legismertebb dalát.