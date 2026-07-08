Kell az ima: Szolnoki Péter, a Bon-Bon énekese élete legnagyobb csatáját vívja

Bár májusban még fergeteges koncertet adott a Bon-Bon 30. születésnapja alkalmából, most már minden fellépését le kellett mondania Szolnoki Péternek. Az énekes egyes hírek szerint most is kórházban fekszik és nagyobb a baj, mint eddig gondolták.

Szolnoki Péter az utóbbi időben sokat fogyott - Fotó: Szabolcs László

– Sajnos, nagyobb a baj, mint gondoltuk. Látszott Péteren, hogy látványosan lefogyott, de nem gondoltuk, hogy ennyire komoly probléma lenne. Egyelőre biztosan nem tud visszatérni a zenéléshez, még mindig kórházban van. Aggódunk érte, és mindnyájan szorítunk a gyógyulásáért, imádkozunk érte! – mondta el egy, a neve elhallgatását kérő zenésztárs a Blikknek.

Bár az utóbbi időben készült fotókon valóban látszott, hogy Szolnoki Peti sokat fogyott, senki sem gondolt rosszra. Az énekes ragyogott a színpadon a "30 éve Veletek" koncert közben, elképesztő energiával adta át magát a zenének. Egy hónappal a jubileumi buli után a rajongók döbbenten olvashatták a Bon-Bon közleményét, amelyből kiderült az 56 éves énekes aggodalomra okot adó egészségi állapota.

„Szolnoki Péter betegsége miatt a Bon-Bon együttes fellépései, koncertjei a következő pár hétben elmaradnak. Pétert jelenleg kórházban kezelik, a lehető legjobb kezekben van a gyógyulás útján” – állt a közleményben.

A rajongók aggódnak az énekesért. Szolnoki Péter diszkréten kezeli a betegségét, nem akarja vele terhelni a környezetét.