Kiderült, milyen ritka betegség okozta Szolnoki Péter halálát: színt vallott a Bon-Bon sztárja

Mély megrendüléssel fogadta az ország a tragikus hírt, hogy súlyos betegség következtében, életének 57. évében elhunyt Szolnoki Péter, a Bon-Bon zenekar imádott énekes-dalszerzője. A hirtelen jött, lesújtó veszteség rajongók ezreit érte teljesen váratlanul, hiszen a formáció májusban még fergeteges jubileumi koncertet adott a harmincadik évfordulójuk alkalmából. Bár a fellépésen a közönség még semmit sem sejtett a háttérben húzódó drámából, júliusra már minden koncertet le kellett mondaniuk, vasárnap pedig végleg elnémult az a csodálatos hang, amely generációk számára jelentette a minőségi hazai popzenét. A fájdalmas tragédia után a zenekar másik alapítója, Török Tamás a Tények Plusz kamerái előtt szólalt meg először, megtörve a csendet zenésztársa megrázó halálesete kapcsán.

Szolnoki Péter halála megrázta az országot (Fotó: Origo)

Török Tamás megrendülten beszélt Szolnoki Péter betegségéről

A barát megrendülten, könnyeivel küzdve emlékezett vissza a közösen eltöltött évtizedekre: „Harminchárom év van mögöttünk. Nem könnyű, nagyon nehéz most...” – fogalmazott, majd elárulta, hogy a május 16-i jubileumi koncerten már érezhető volt a baj.

„Lehetett rajta érezni, hogy ez az utolsó koncertje” – mondta Tamás, hozzátéve, hogy bár Pétert komolyan gyötörte a betegség, a színpadon ebből a közönség még semmit sem vett észre.

Török Tamás őszinte fájdalommal vallott a kórházi napok nehéz pillanatairól és a szorongásokról is. Elmondta, ahogy teltek a napok, úgy kellett szembesülniük a szomorú valósággal.

Amikor ez megtörtént, ahogy teltek a kórházi napok, szembesültünk vele, hogy nagyobb a baj, mint gondoltuk. Féléves, egyéves gyógyulási szakaszra számítottunk, de ami bekövetkezett, arra nem készültünk fel, egyszerűen felfoghatatlan

– mondta megtörten.

Ritka májrendellenesség okozta a vesztét

Mindenféle alaptalan pletykát megelőzve a zenésztárs tisztázta a betegség pontos részleteit is. Szolnoki Péter kálváriája valójában tizenkét évvel ezelőtt kezdődött egy epevezetékszűkülettel, amit akkor egy sikeres műtéttel teljesen rendbe hoztak, és az énekes maradéktalanul felépült. Körülbelül egy évvel ezelőtt azonban kiújult a baj, és a májával adódtak súlyos problémák.