Szolnoki Péter már megjárta a poklok poklát: nem először aggódnak egészségéért a rajongók

Az egész ország aggódik Szolnoki Péter, a Bon-Bon frontembere iránt. Az együttes pár hete adott ki egy közleményt közösségi oldalán, hogy az énekes egészségügyi állapota miatt lemondják a koncertjeiket és fellépéseiket. Azóta azonban új információk kerültek napvilágra Szolnoki Péterről, mivel egy hozzá közel álló személy, aki a nevét nem vállalta fel, elárulta, hogy súlyosabb a helyzet, mint gondolták.

Szolnoki Péter állapota aggodalomra adhat okot (Fotó: Mediaworks)

Szolnoki Péter nem először fogyott le drasztikusan

Szolnoki Péter betegsége miatt a Bon-Bon együttes fellépései, koncertjei a következő pár hétben elmaradnak. Pétert jelenleg kórházban kezelik, a lehető legjobb kezekben van a gyógyulás útján

– írta ki közösségi oldalára a Bon-Bon csapata.

A közlemény után mindenki imádkozni kezdett azért, hogy Szolnoki Péter minél hamarabb rendbe jöjjön. Már korábban is átesett komoly műtéten.

2018-ban arról számolt be az énekes, hogy epevezeték-szűkületben szenvedett, ami miatt súlyosan megromlott az egészségügyi állapota. Emiatt fogyott le a 2010-es évek elején komolyan a legendás zenész, aki csak 2016-ban került műthető állapotba. Akkoriban úgy nyilatkozott, hogy lelki problémák miatt betegedett meg.

Szolnoki Péter 2018-ban egészségesnek nyilvánította magát (Fotó: Szabolcs László)

Szolnoki Péterért aggódik az ország

Az Origo megkereste az együttes menedzsmentjét, de nem szerettek volna új információt adni az énekes állapotáról. Hevesi Tamás korábban lapunknak mesélt arról, hogy milyen nehézségekkel is kellett korábban szembenéznie Szolnoki Péternek.

Már évekkel ezelőtt is voltak egészségügyi problémái, emlékszem, egyszer nagyon lefogyott. Akkor azt mondta, hogy epeproblémái voltak, később pedig a veséjével is akadtak gondok. Már akkor sem örültem annak, hogy ilyen fiatalon ennyi nehézséggel kellett szembenéznie

– mondta az Origónak Hevesi Tamás.

Szolnoki Péter lapunk legutolsó információi szerint még kórházban van, de betegségének okára még nem derült fény. A rajongók is csak remélni tudják, hogy hamarosan visszatér a színpadra a legendás zenész.