Most közölte a Bob-Bon: meghalt Szolnoki Péter

Meghalt Szolnoki Péter, súlyos betegségben vesztette életét a Bon-Bon énekese - tudatta a család közleményét a zenekar.

Szolnoki Péter hatalmas űrt hagyott maga után / Fotó: Szabolcs László

Szolnoki Péter halálát így jelentette be a Bon-Bon

Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát, énekes-dalszerző, előadóművész a mai napon, életének 57. életévében súlyos betegség következtében elhunyt. Megkérünk minden kedves rajongót, ismerőst, barátot és a sajtó munkatársait, hogy tiszteljék a család és a Bon-Bon zenekar mély gyászát ezekben a nehéz napokban, és részvétnyilvánításukat a közösségi oldalakon fejezzék ki.

Az űr, amely most keletkezett nem fejezhető ki szavakban, a fájdalom mérhetetlen a szívünkben.

Szolnoki Péter családja és

Török Tamás

- írták a közleményben.

Nemrég írtunk arról, hogy bár májusban még fergeteges koncertet adott a Bon-Bon 30. születésnapja alkalmából, júliusban már minden fellépését le kellett mondania Szolnoki Péternek. Ekkor már tudni lehetett, hogy nagy a baj, most pedig gyászba borultak a szívek.