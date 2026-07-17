Korda György is gyászolja Szolnoki Pétert – Ilyen kapcsolatban állt az elhunyt énekessel

Szolnoki Péterért imádkozott az ország az elmúlt időben, ám sajnos vasárnap bekövetkezett az, amitől sokan féltek: a népszerű énekes nem tudta legyőzni súlyos betegségét. A zenész szakmából nagyon sokan dolgoztak együtt a Bon-Bon énekesével. Többek között Korda György is, aki az Origón keresztül emlékezett meg Péterről.

Szolnoki Péter tragikus hirtelenséggel hunyt el, az egész ország egyként gyászolja az énekest (Fotó: Takács József)

Szolnoki Péter halála Korda Györgyöt is megrázta

A Csináljuk a fesztivált! című műsor alatt volt lehetőségük találkoznia Korda Györgynek és Szolnoki Péternek. A közös fellépés nemcsak egy munkát jelentett Gyuri bácsnak, hanem egy mély beszélgetést is hozott, de mint mondja, ez ma már csak egy emlék marad számára.

Nem volt szoros kapcsolatunk, de amikor elkezdtük forgatni a Csináljuk a fesztivált!, még jó pár évvel ezelőtt, akkor együtt énekeltünk. Én az ő dalát, ő pedig az enyémet. Az életem egy szép regény című slágeremet pedig közösen énekeltük. Elképesztő, milyen gyönyörűen adta elő, a hangunk is teljesen öszesimult

– mesélte lapunknak Korda György.

Ám ez még nem minden, mivel a közös emlék mellett egy szép üzenetet is megfogalmazott Szolnoki Péternek az énekes.

Korda György Szolnoki Péternek üzent lapunkon keresztül (Fotó: Szabolcs László)

Korda György szívszorító üzenete az elhunyt Szolnoki Péternek

Abban reménykedek, hogy az ő élete is egy szép regény volt. Bár nem tudom, hogy mi jön ezután, de bízom benne, hogy az is egy folytatás

– jegyezte meg lapunknak az énekes.

Szolnoki Péter váratlan tragédiája nemcsak a közeli barátjait, hanem azokat a kollégáit is megrázta, akik nem nagyon tartották vele a kapcsolatot. Bár nem volt Péter és Korda György között baráti viszony, mindketten tisztelték egymást. Ha találkoztak, mindig mosolyogva tudtak egymással beszélgetni. Gyuri bácsi egy olyan személyt veszített el életéből, aki nem csak egy kolléga volt, hanem egy általa tehetségesnek és kedvesnek tartott ismerőse is.