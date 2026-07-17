Szívfacsaró! Így gyászolja Szolnoki Pétert Bujtor István fia

A Bon-Bon frontembere lassan egy hete hunyta le örökre a szemét, ám sokan a mai napig nem tudják felfogni, hogy már nincs köztünk a legendás énekes. Élete során rengeteg barátságot kötött, mivel egy olyan ember volt, akit nem lehetett nem szeretni. Ezért is emlékeztek meg róla annyian a közösségi oldalakon, és most Bujtor István fia is megható üzenetet küldött Szolnoki Péternek.

Szolnoki Péter betegsége hosszú ideje megkeserítette az énekes életét, de sokáig reménykedett, hogy sikerül majd legyőzni (Fotó: Takács József)

Szolnoki Péter halála után így búcsúzott tőle Bujtor István fia

Szolnoki Péter vasárnaptól igazoltan távol. Bár az nem lehet, hogy csak úgy meghal. A Peti nem olyan! Nagyon friss seb ez, nem is fogjuk fel igazán, és hát Petire nem lehet szomorúan emlékezni, állandó mosolya és humora velünk marad

– kezdte szívszorító bejegyzését a legendás színész gyermeke.

Jogosan tehetik fel az emberek a kérdést, hogy mégis milyen kapcsolat volt Bujtor István fia és a Bon-Bon frontembere között. A válasz pedig maga Ötvös Csöpi, akinek nagy rajongója volt Szolnoki Péter is és így csatlakozott a csapathoz, akik közül mindenki imádta ezeket a filmeket. „Fekete öves Ötvös Csöpi rajongóként került a csapatba 2021-ben. A Bujtour sosem lesz már olyan, mint volt, ezt biztosan tudjuk” – írta közösségi oldalán a gyászoló barát.

Szolnoki Péter imádta a Bujtor István filmeket (Fotó: Facebook)

Bujtor István fiának következő sorai mindenki szemébe könnyeket csalnak

Peti, most valószínűleg ott ülsz egy felhőn Apámmal, öleld meg helyettem is, mosolyogjatok, ahogy szoktatok, idelent mi is próbálkozunk, de nem nagyon megy még. Nagyon hiányzol

– zárta bejegyzését Bujtor Balázs.

Szolnoki Péternek nem voltak ellenségei, csakis olyan emberek, akik őszintén kedvelték őt. Mindenkinek segített, mindenhol ott volt és olyan mosollyal jelent meg, amivel kevesen tudtak volna. A Bon-Bon zenekarral való karrierje példaértékű, ám emellett is sok más projektben dolgozott. Szolnoki Péter hihetetlen egyénisége volt a magyar zeneiparnak, akit még sokáig emlegetni fognak az emberek.

Bujtor Balázs bejegyzését ide kattintva tekinthetik meg.