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szolnoki péter

Szolnoki Péter hétfői temetésén DJ Dominique is ott lesz: megható gondolatokat osztott meg barátjáról

1 órája
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Nem voltak napi kapcsolatban, de igaz barátjának tartotta DJ Dominique az elhunyt énekest. Szolnoki Péter hétfői temetésére ezért nem kérdés, hogy elmegy, hiszen úgy véli, hogy egy csodálatos embert és egy végtelenül tehetséges énekest veszített el az ország.
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Hétfőn helyezik végső nyugalomra Szolnoki Pétert. A népszerű zenésztől várhatóan rengeteg kollégája, pályatársa, barátja és tisztelője vesz majd búcsút, hogy elkísérjék utolsó útjára. Szolnoki Péter temetésén és a gyászszertartáson DJ Dominique is részt vesz, aki ugyan nem tartozott a legszűkebb baráti köréhez, mégis sok közös emléket őriz róla.

Szolnoki Péter temetése jövő hétfőn lesz
Szolnoki Péter 56 évesen, súlyos betegség következtében hunyt el (Fotó: Takács József/Észak-Magyarország)

DJ Dominique Szolnoki Pétert jó barátnak tartotta

A lemezlovas elárulta, számára nem is volt kérdés, hogy ott lesz a temetésen.

Természetesen ott leszek. Bár nem voltunk nagyon közeli barátok, mégis barátomnak mondhattam Pétert. Sokszor beszélgettünk, és mindig nagyra becsültem őt

– kezdte az Origónak DJ Dominique.

DJ Dominique szerint Szolnoki Péter kivételes tehetség volt, akinek a szakmai tudását mindenki elismerte.

„Péter rendkívüli tehetség volt, és a szakmán belül óriási tisztelet övezte. Ha bármelyik DJ-t, énekest vagy zenészt megkérdeznénk, mindenki azt mondaná, hogy szakmailag a legjobbak közé tartozott.”

Úgy érzi azonban, hogy ezt az elismerést életében talán nem kapta meg olyan egyértelműen, mint amennyire megérdemelte volna.

„Amióta elment, rengetegen számtalan szépet mondtak és írtak róla. 

Én pedig csak arra tudtam gondolni, hogy milyen jó lett volna, ha mindezt még életében is hallhatja. Talán egészen másképp látta volna a világot, ha érezte volna ezt a szeretetet és megbecsülést. Sőt… talán egészen máshogyan alakult volna az élete is…

 –gondolkodott el DJ Dominique.

DJ Dominique jó bartjának tartotta Szolnoki Pétert.
DJ Dominique ott lesz Szolnoki Péter temetésén (Fotó: MW-archív)

Szolnoki Péter halála az egész országot megrázta

A lemezlovas szerint Szolnoki Péter története mindannyiunk számára fontos üzenetet hordoz.

„Ez nem csak Péterről szól. A családtagjainknak, a barátainknak, a szeretteinknek is mondjuk el időben, hogy szeretjük őket, hogy büszkék vagyunk rájuk, hogy értékeljük azt, amit tesznek. Ezeket a szavakat nem szabad magunkban tartani.”

Úgy véli, sokszor csak egy tragédia után döbbenünk rá arra, mennyi mindent nem mondtunk ki.

„Amikor elveszítjük a szüleinket vagy a nagyszüleinket, utólag mindig azt érezzük, bárcsak még egyszer megölelhetnénk őket. Szerintem ez a legfontosabb tanulság: mondjuk ki az érzéseinket akkor, amikor a másik még itt van velünk.”

@origo_hu

Bejelentette a Bon-Bon sztárja: ekkor búcsúztatják Szolnoki Pétert Súlyos betegségben hunyt el a Bon-Bon együttes énekese. Zenésztársa, Török Tamás most elárulta, hogy mikor vesznek végső búcsút Szolnoki Pétertől. #origo #szolnokipéter #temetés #búcsú #bonbon

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