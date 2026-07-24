Szolnoki Péter hétfői temetésén DJ Dominique is ott lesz: megható gondolatokat osztott meg barátjáról

Hétfőn helyezik végső nyugalomra Szolnoki Pétert. A népszerű zenésztől várhatóan rengeteg kollégája, pályatársa, barátja és tisztelője vesz majd búcsút, hogy elkísérjék utolsó útjára. Szolnoki Péter temetésén és a gyászszertartáson DJ Dominique is részt vesz, aki ugyan nem tartozott a legszűkebb baráti köréhez, mégis sok közös emléket őriz róla.

Szolnoki Péter 56 évesen, súlyos betegség következtében hunyt el (Fotó: Takács József/Észak-Magyarország)

DJ Dominique Szolnoki Pétert jó barátnak tartotta

A lemezlovas elárulta, számára nem is volt kérdés, hogy ott lesz a temetésen.

Természetesen ott leszek. Bár nem voltunk nagyon közeli barátok, mégis barátomnak mondhattam Pétert. Sokszor beszélgettünk, és mindig nagyra becsültem őt

– kezdte az Origónak DJ Dominique.

DJ Dominique szerint Szolnoki Péter kivételes tehetség volt, akinek a szakmai tudását mindenki elismerte.

„Péter rendkívüli tehetség volt, és a szakmán belül óriási tisztelet övezte. Ha bármelyik DJ-t, énekest vagy zenészt megkérdeznénk, mindenki azt mondaná, hogy szakmailag a legjobbak közé tartozott.”

Úgy érzi azonban, hogy ezt az elismerést életében talán nem kapta meg olyan egyértelműen, mint amennyire megérdemelte volna.

„Amióta elment, rengetegen számtalan szépet mondtak és írtak róla.

Én pedig csak arra tudtam gondolni, hogy milyen jó lett volna, ha mindezt még életében is hallhatja. Talán egészen másképp látta volna a világot, ha érezte volna ezt a szeretetet és megbecsülést. Sőt… talán egészen máshogyan alakult volna az élete is…

–gondolkodott el DJ Dominique.

DJ Dominique ott lesz Szolnoki Péter temetésén (Fotó: MW-archív)

Szolnoki Péter halála az egész országot megrázta

A lemezlovas szerint Szolnoki Péter története mindannyiunk számára fontos üzenetet hordoz.

„Ez nem csak Péterről szól. A családtagjainknak, a barátainknak, a szeretteinknek is mondjuk el időben, hogy szeretjük őket, hogy büszkék vagyunk rájuk, hogy értékeljük azt, amit tesznek. Ezeket a szavakat nem szabad magunkban tartani.”

Úgy véli, sokszor csak egy tragédia után döbbenünk rá arra, mennyi mindent nem mondtunk ki.

„Amikor elveszítjük a szüleinket vagy a nagyszüleinket, utólag mindig azt érezzük, bárcsak még egyszer megölelhetnénk őket. Szerintem ez a legfontosabb tanulság: mondjuk ki az érzéseinket akkor, amikor a másik még itt van velünk.”