Váratlanul elhunyt a Bon-Bon énekese: Szolnoki Péter elképesztő örökséget hagyott hátra – Galéria!

Sokkoló tragédia rázta meg az országot vasárnap reggel. A Bon-Bon zenekar Facebook-oldalán Szolnoki Péter családja és zenésztársa, Török Tamás egy közös közleményben tudatták a szívszorító hírt, hogy az ikonikus énekes-dalszerző elhunyt. Néhány hete még arról szóltak a hírek, hogy Szolnoki Péter betegsége miatt kórházba került, így a rajongók és kollégák együtt imádkoztak a felépüléséért, de sajnos az állapota nem javult, és végül a szervezete feladta a harcot. És bár a zenész nem mindennapi örökséget hagyott hátra, hiánya betölthetetlen űrt hagy a szakmában.

A család továbbra sem árult el pontos részleteket arról, hogy Szolnoki Péter miben halt meg (Fotó: MEDIAWORKS)

Szolnoki Pétert legtöbben talán a Bon-Bon énekeseként ismerik, ám ő sokkal több volt ennél. A zenekar örökzöld slágerei, mint a Valami Amerika, a Viva Espana vagy épp A sexepilem máig óriási népszerűségnek örvendenek. Emellett azonban számos más előadóval közösen is készített dalokat, szólóban és a Bon-Bon égisze alatt egyaránt. Legutóbbi ilyen kollaborációjuk a Radics Gigivel közös Rabod vagyok volt, ami az együttes fennállásának 30. évfordulójára készült, és amit A Nagy Duett 2026-os évadában mutattak be idén márciusban. Emellett Szolnoki Péter rajzfilmslágerek magyar változatának százaiért is felelt, mint például a Szilaj, az Oroszlánkirály 2, a Mackótestvér, a Toy Story 2 és 3 vagy éppen A hercegnő és a béka zenéje. Ha ezek felcsendülnek, biztosan örökké rá emlékszünk majd.

A Bon-Bon arénakoncertje hatalmas siker volt, de senki sem gondolta, hogy a rajongók utoljára tombolhatnak együtt Szolnoki Péterrel és Török Tamással (Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó)

Szolnoki Péter májusban még színpadon állt

Ahogy az lenni szokott, a 30 éves évfordulót a zenészduó is fergeteges arénakoncerttel ünnepelte idén májusban, amikor még semmi jele nem volt a közelgő tragédiának. Szolnoki Péter állapota szinte egyik napról a másikra romolhatott meg, hiszen a Bon-Bon koncertjeit, amikre az arénás születésnap után még teljes gőzzel készültek, csak akkor mondták le, amikor a zenész kórházba került. És bár a pontos betegségéről nem árultak el részleteket, azt tudni lehet, hogy korábban is voltak problémái. A 2010-es évek elején Szolnoki Péter epevezeték-szűkülettel küzdött, amit végül csak 2016-ban tudtak megműteni. Azóta azonban úgy tűnt, minden rendben, éppen ezért nem tudhatjuk, mi okozta a váratlan tragédiát.