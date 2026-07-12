Váratlanul elhunyt a Bon-Bon énekese: Szolnoki Péter elképesztő örökséget hagyott hátra – Galéria!

Sokkoló tragédia rázta meg az országot vasárnap reggel. A Bon-Bon zenekar Facebook-oldalán Szolnoki Péter családja és zenésztársa, Török Tamás egy közös közleményben tudatták a szívszorító hírt, hogy az ikonikus énekes-dalszerző elhunyt. Néhány hete még arról szóltak a hírek, hogy Szolnoki Péter betegsége miatt kórházba került, így a rajongók és kollégák együtt imádkoztak a felépüléséért, de sajnos az állapota nem javult, és végül a szervezete feladta a harcot. És bár a zenész nem mindennapi örökséget hagyott hátra, hiánya betölthetetlen űrt hagy a szakmában.
Szolnoki Pétert legtöbben talán a Bon-Bon énekeseként ismerik, ám ő sokkal több volt ennél. A zenekar örökzöld slágerei, mint a Valami Amerika, a Viva Espana vagy épp A sexepilem máig óriási népszerűségnek örvendenek. Emellett azonban számos más előadóval közösen is készített dalokat, szólóban és a Bon-Bon égisze alatt egyaránt. Legutóbbi ilyen kollaborációjuk a Radics Gigivel közös Rabod vagyok volt, ami az együttes fennállásának 30. évfordulójára készült, és amit A Nagy Duett 2026-os évadában mutattak be idén márciusban. Emellett Szolnoki Péter rajzfilmslágerek magyar változatának százaiért is felelt, mint például a Szilaj, az Oroszlánkirály 2, a Mackótestvér, a Toy Story 2 és 3 vagy éppen A hercegnő és a béka zenéje. Ha ezek felcsendülnek, biztosan örökké rá emlékszünk majd.
Szolnoki Péter májusban még színpadon állt
Ahogy az lenni szokott, a 30 éves évfordulót a zenészduó is fergeteges arénakoncerttel ünnepelte idén májusban, amikor még semmi jele nem volt a közelgő tragédiának. Szolnoki Péter állapota szinte egyik napról a másikra romolhatott meg, hiszen a Bon-Bon koncertjeit, amikre az arénás születésnap után még teljes gőzzel készültek, csak akkor mondták le, amikor a zenész kórházba került. És bár a pontos betegségéről nem árultak el részleteket, azt tudni lehet, hogy korábban is voltak problémái. A 2010-es évek elején Szolnoki Péter epevezeték-szűkülettel küzdött, amit végül csak 2016-ban tudtak megműteni. Azóta azonban úgy tűnt, minden rendben, éppen ezért nem tudhatjuk, mi okozta a váratlan tragédiát.
Szolnoki Péter szerettei mély gyászba zuhantak
Bár természetesen Török Tamás, illetve más kollégái és barátai is gyászolják az énekest, kétségkívül semmi sem fogható ahhoz a fájdalomhoz, amit most a család él át. Bár Szolnoki Péter gyerekei már felnőttek, egy édesapa elvesztése sosem lesz könnyebb. Az énekesnek három gyermeke, két fia, Péter és Balázs és egy lánya született. A legidősebb gyermek, Bogi épp tavaly szeptemberben ment férjhez, 29 évesen. Szívszorító most ránézni a fotókra, ahogyan a büszke édesapa az oltárhoz kíséri a „kislányát”.