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Szolnoki Péter

Ma kísérik utolsó útjára Szolnoki Pétert: mesés karriert és idilli családot szakított szét a tragédia

1 órája
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A Bon-Bon ikonikus énekese két héttel ezelőtt hunyt el tragikus hirtelenséggel, ami az egész országot megrázta. Szolnoki Péter munkássága az egész zeneipart meghatározta, személyével pedig mindenki szívébe belopta magát. Szerettei ma búcsúznak tőle.
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Szolnoki Péterbetegségtemetéskarriercsalád

Szolnoki Péter halála az egész országot gyászba borította, hiszen a tragédia nemcsak családját és barátait rázta meg, hanem a zeneipar csaknem összes képviselőjét és rajongók ezreit. A tragikus hirtelenséggel elhunyt énekes-dalszerzőt ma búcsúztatják a biatorbágyi katolikus temetőben, délután három órától. Szolnoki Péter temetésén feltehetően rengeteg barát, kolléga és rajongó vesz majd részt, és emlékezik meg együtt egy elképesztő tehetségről és egy kivételes emberről. Így most mi is élete legnagyobb mérföldköveivel tisztelgünk előtte.

Szolnoki Péter olyan kollégákkal lépett fel, mint Horváth Charlie.
Szolnoki Péter utolsó koncertjén több ezer emberrel ünnepelt együtt az Arénában, Charlie elmondása szerint akkor már érezte, hogy baj van (Fotó: Török Gergely)

Szolnoki Péter dalai generációkat határoztak meg és az egész zeneiparra hatással voltak. A Bon-Bon számaitól kezdve, olyan rajzfilmek slágereiig, mint a Szilaj, a Mackótestvér vagy éppen a Toy Story. Emellett számos hazai előadóval dolgozott együtt, akiknek munkásságát is nagyban formálta a jelenléte, hiszen kevesen tudtak olyan hatással lenni másokra, mint ő. Legutolsó dalát, a Bon-Bon 30. évfordulós koncertje előtt mutatta be A Nagy Duett színpadán idén tavasszal, ami a Radics Gigivel közösen készült Rabod vagyok volt.

Szolnoki Péter és Török Tamás évtizedek óta zenéltek már együtt.
A Bon-Bon tagjai, Szolnoki Péter és Török Tamás már soha többé nem állhatnak együtt színpadra, a rajongók ezt máig nem tudják felfogni (Fotó: Tóth Imre / Hajdú-Bihari Napló)

A zenész szakma egy emberként gyászolja Szolnoki Péter

Amikor fény derült arra, hogy Szolnoki Péter betegsége miatt hirtelen kórházba került, a kollégák és a rajongók egy emberként imádkoztak a felépüléséért, de sajnos hiába. Július 15-én Szolnoki Péter családja, és a Bon-Bon másik tagja, Török Tamás közösen jelentették be a szívszaggató hírt, hogy az ikonikus énekes elhunyt. A közeli barát nem sokkal később azt is elárulta, hogy halálát az a ritka betegség okozta, amivel 12 évvel ezelőtt egyszer már megküzdött, és úgy tűnt, minden rendben azóta. Tamás szerint azonban egy éve újra jelentkeztek a tünetek, amik elsősorban Peti májműködésére voltak hatással. De akkor még nem tűnt ilyen végzetesnek a helyzet, hiszen a zenész továbbra is dolgozott az új dalokon, fellépett, sőt a Bon-Bonnal egy nagy szabású 30. születésnapi koncertet is adtak idén májusban. Az énekes állapota feltehetően egy fertőzés miatt romlott le hirtelen, amivel június közepén kórházba került, ahonnan sajnos már nem térhetett haza.

Szolnoki Péter két fiát és egy lányát hagyta hátra.
Szolnoki Péter gyerekeinek megszakad a szíve, soha nem lehet már velük életük nagy eseményeinél imádott apukájuk (Fotó: hot! magazin archív)

Szolnoki Péter felesége és gyerekei teljesen összetörtek

Az 56 éves dalszerző halálával az idilli család teljesen összeomlott. Szolnoki Péter három gyermekét, Bogit, Pétert és Balázst tartotta a legnagyobb kincsének, akiket a nyilvánosságtól is féltve óvott. Persze olykor egy-egy fontos mérföldkövet megosztott az életükből, mint például egyetlen lánya esküvőjének boldog pillanatait is, amik bizonyára örökre szép emlékek lesznek összetört szívű szeretteinek. A családtagok természetesen a temetésen is jelen lesznek, de bizonyára életük legfájdalmasabb pillanatai lesznek, amikor el kell búcsúzniuk attól, akit a legjobban szerettek.

Szolnoki Péter, SzolnokiPéter, Bon-Bon együttes, SzolnokiPéterBon-Bon
Szolnoki Péter, SzolnokiPéter, Bon-Bon együttes, SzolnokiPéterBon-Bon
Szolnoki Péter, SzolnokiPéter, Bon-Bon együttes, SzolnokiPéterBon-Bon
Szolnoki Péter, SzolnokiPéter, Bon-Bon együttes, SzolnokiPéterBon-Bon
Szolnoki Péter, SzolnokiPéter, Bon-Bon együttes, SzolnokiPéterBon-Bon
Szolnoki Péter, SzolnokiPéter, Bon-Bon együttes, SzolnokiPéterBon-Bon
Szolnoki Péter, SzolnokiPéter, Bon-Bon együttes, SzolnokiPéterBon-Bon
Szolnoki Péter, SzolnokiPéter, Bon-Bon együttes, SzolnokiPéterBon-Bon
Szolnoki Péter, SzolnokiPéter, Bon-Bon együttes, SzolnokiPéterBon-Bon
Szolnoki Péter, SzolnokiPéter, Bon-Bon együttes, SzolnokiPéterBon-Bon
Szolnoki Péter, SzolnokiPéter, Bon-Bon együttes, SzolnokiPéterBon-Bon
Galéria: Tragikus hirtelenséggel hunyt el Szolnoki Péter: kedvenc fotóinkkal emlékszünk rá
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Szolnoki Péter 56 évesen, súlyos betegség következtében hunyt el

 

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