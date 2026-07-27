Ma kísérik utolsó útjára Szolnoki Pétert: mesés karriert és idilli családot szakított szét a tragédia

Szolnoki Péter halála az egész országot gyászba borította, hiszen a tragédia nemcsak családját és barátait rázta meg, hanem a zeneipar csaknem összes képviselőjét és rajongók ezreit. A tragikus hirtelenséggel elhunyt énekes-dalszerzőt ma búcsúztatják a biatorbágyi katolikus temetőben, délután három órától. Szolnoki Péter temetésén feltehetően rengeteg barát, kolléga és rajongó vesz majd részt, és emlékezik meg együtt egy elképesztő tehetségről és egy kivételes emberről. Így most mi is élete legnagyobb mérföldköveivel tisztelgünk előtte.

Szolnoki Péter utolsó koncertjén több ezer emberrel ünnepelt együtt az Arénában, Charlie elmondása szerint akkor már érezte, hogy baj van (Fotó: Török Gergely)

Szolnoki Péter dalai generációkat határoztak meg és az egész zeneiparra hatással voltak. A Bon-Bon számaitól kezdve, olyan rajzfilmek slágereiig, mint a Szilaj, a Mackótestvér vagy éppen a Toy Story. Emellett számos hazai előadóval dolgozott együtt, akiknek munkásságát is nagyban formálta a jelenléte, hiszen kevesen tudtak olyan hatással lenni másokra, mint ő. Legutolsó dalát, a Bon-Bon 30. évfordulós koncertje előtt mutatta be A Nagy Duett színpadán idén tavasszal, ami a Radics Gigivel közösen készült Rabod vagyok volt.

A Bon-Bon tagjai, Szolnoki Péter és Török Tamás már soha többé nem állhatnak együtt színpadra, a rajongók ezt máig nem tudják felfogni (Fotó: Tóth Imre / Hajdú-Bihari Napló)

A zenész szakma egy emberként gyászolja Szolnoki Péter

Amikor fény derült arra, hogy Szolnoki Péter betegsége miatt hirtelen kórházba került, a kollégák és a rajongók egy emberként imádkoztak a felépüléséért, de sajnos hiába. Július 15-én Szolnoki Péter családja, és a Bon-Bon másik tagja, Török Tamás közösen jelentették be a szívszaggató hírt, hogy az ikonikus énekes elhunyt. A közeli barát nem sokkal később azt is elárulta, hogy halálát az a ritka betegség okozta, amivel 12 évvel ezelőtt egyszer már megküzdött, és úgy tűnt, minden rendben azóta. Tamás szerint azonban egy éve újra jelentkeztek a tünetek, amik elsősorban Peti májműködésére voltak hatással. De akkor még nem tűnt ilyen végzetesnek a helyzet, hiszen a zenész továbbra is dolgozott az új dalokon, fellépett, sőt a Bon-Bonnal egy nagy szabású 30. születésnapi koncertet is adtak idén májusban. Az énekes állapota feltehetően egy fertőzés miatt romlott le hirtelen, amivel június közepén kórházba került, ahonnan sajnos már nem térhetett haza.