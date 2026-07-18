Mindenki együtt énekelte a Bon-Bon örökzöldjét – így emlékezett Szolnoki Péterre a Follow The Flow

Néhány nappal Szolnoki Péter halála után szívszorító pillanatnak lehettek részesei a siófoki Plázsra ellátogató rajongók. A Follow The Flow koncertjén a zenekar nemcsak egy legendás slágert idézett fel, hanem megható szavakkal is búcsúzott a Bon-Bon együttes frontemberétől, akit július 12-én, 56 éves korában veszített el az ország súlyos betegséget követően.

Szolnoki Péter betegsége hamar legyőzte az elismert énekest, akiről azóta sorra emlékeznek meg a szakmabeliek (Fotó: MW)

Megható pillanat: Szolnoki Péterre emlékezett a Follow the Flow együttes

A koncert egy pontján Szakács Gergő csendet kért a közönségtől, majd őszinte vallomással fordult a rajongókhoz:

Az ember életében vannak olyan találkozások, amelyeknek abban a pillanatban nem tulajdonít különösebb jelentőséget. Aztán később döbben rá, milyen fontosak voltak. Volt egy ember, akivel azt hiszem, összesen háromszor találkoztam, mégis óriási nyomot hagyott bennem. Olyan nyitottsággal és szeretettel fordult felém, illetve a produkciónk felé, hogy soha nem felejtem el. Róla szeretnék most veletek megemlékezni. Szerintem ismeritek ezt a dalt, és nagyon szeretném, ha együtt énekelnétek velem

– mondta meghatottan az énekes.

Egy emberként énekelt a tömeg

A zenekar ekkor kezdte el játszani a Bon-Bon egyik legismertebb slágerét, a Köszönöm, hogy vagy nekem című dalt. A több ezres tömeg egy emberként kapcsolódott be az éneklésbe, a megható pillanatok alatt sokan a könnyeikkel küszködtek, ahogy azt a videók alatti kommentek is alátámasztják.

Szolnoki Péter halála az egész magyar zenei életet megrázta. A Bon-Bon énekese hosszú ideje küzdött egészségügyi problémákkal, már 2010-ben súlyos epevezeték-szűkület miatt kezelték, később ugyan sikerült megműteni, idén nyáron azonban ismét kórházba került, szervezete végül feladta a harcot. Halálhírét családja és zenésztársai közölték, arra kérve mindenkit, hogy tartsák tiszteletben gyászukat.

Szolnoki Péterről Charlie is mesélt a lapunknak, miután napvilágot látott a szörnyű tragédia híre (Fotó: Origo)

Végtelen a névsor

A tragédia hírére sorra búcsúztak tőle kollégái. Sipos Tomi megható sorokkal emlékezett rá, kiemelve, hogy Szolnoki Péter számára mindig maga volt a zene és a derű, míg több előadó; Pély Barna, Hevesi Tamás és Tóth Gabi kiemelte, hogy alázata, embersége és segítőkészsége legalább akkora örökség, mint a dalai. A Follow the Flow pedig nemcsak méltatta az elhunyt énekest, hanem gyönyörűen hajtott fejet előtte szívmelengető produkciójával.