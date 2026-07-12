Both Zoli megszólalt Szolnoki Péter haláláról: „Olyan ez, mint egy rémálom. Ugye az?”

Vasárnapra virradóra érkezett a hír, hogy Szolnoki Péter szervezete feladta a küzdelmet. Ahogy mondani szokás, őt mindenki szerette, de esetében ez egy cáfolhatatlan tény. Szolnoki Péternek rengeteg igaz barátja volt a zenei szakmán innen és azon messze túl. Közéjük tartozott Both Zoltán vadállatbefogó, akinek köszönhetően sok évvel ezelőtt széles rétegekben vált ismertté Péter senkiével össze nem téveszthető humora. A zenész-énekes Zoli minden egyes posztja alatt „megjelent”, hogy oda-odaszúrjon egy-egy fricskát. Volt idő, amikor ők ketten voltak Facebook Hacsek és Sajója. Olyan szeretettel és humorral „osztották” egymást, amilyenre csak az igaz barátok képesek.

Meghalt Szolnoki Péter, halála felfoghatatlan űrt hagyott számos barátja lelkében (Fotó: Facebook)

Szolnoki Péter halála porig sújtotta az ország vadállatbefogóját

Both Zoltán vasárnap, kora hajnalban tudta meg a hírt, hogy Szolnoki Péter, akire mindig számíthatott, nincs többé. „Éjjel kettő óta ébren vagyok, és ne haragudj, de összevissza tudok csak beszélni, mert a gondolataim cikáznak.”

Az, hogy jóban, vagy barátok voltunk, nem is igazán fejezi ki, mit jelentett nekem Szolnoki Péter. Apám helyett apám volt…

„Megdorgált, ha kellett, és hát kellett. Együtt nevettünk, együtt sírtunk és ezt a két dolgot akár egyszerre is meg tudtuk oldani. Nem ismertem hozzá foghatóan jó embert és azt hiszem, nem is fogok. Volt közös zenei projektünk is. Ő volt az első, aki olyannyira gondolkodás nélkül mondott igent, hogy be sem kellett fejeznem a mondatot. Ha gondom volt – és abból akadt néhány –, ő volt az, aki a legőszintébben mondta ki, hogy hol hibáztam és mit tehetek, hogy megoldódjon a baj. Rengetegszer hallgattam a szavára, talán az övére egyedül. Felfoghatatlan az, ami most van. Ez lehet a semmi...” – csuklott el Both Zoli hangja.

A Holnaptól volt Szolnoki Péter barátjának kedvenc dala. Ez persze így marad, de a vadállatbefogó egy darabig biztosan képtelen lesz újrahallgatni. Mi azonban tegyük meg a legendás énekes-zenész emléke előtt adózva!

Both Zoltán „odaátra” üzent: „Kinek fogadjak szót mostantól?!”

Szolnoki Péter napok óta nem reagált jóbarátja üzeneteire, de Both Zoli ennek ellenére is hitt benne, hogy a legendás énekes hamarosan ír egy pikírt, de kedves üzenetet, és kikéri magának, hogy akár csak egy percig is aggódott érte. „Felfoghatatlan… Próbálom felidézni, hogy pontosan mikor beszéltünk utoljára, de az emlékeim olyan ütemben pörögnek, hogy ebben a pillanatban képtelen vagyok rá. Azt tudom, hogy az utóbbi pár napban már nem válaszolt az üzeneteimre. Ilyet nem tett, de nem engedtem be annak a gondolatát, hogy… Olyan ez, mint egy rémálom. Ugye az?”

Nézem a telefonomat és várom, hogy ír egy üzenetet, vagy legalább egy poént odabiggyeszt a közös képünk alá.

„Hiszen láttam őt a májusi nagykoncerten, ahol tele volt energiával. Ezt, ami most van, nem láttam jönni… Olyan űr van most bennem, amilyet elképzelni sem tudtam. Hallod Peti! Mostantól ki mondja majd nekem, hogy szedjem össze magam?! Kinek fogadjak szót mostantól?!” – tette föl a kérdést inkább csak félhangosan Both Zoli, aki az „iránytűjét” veszítette el szombat hajnalban, amikor Szolnoki Péter itt hagyta az árnyékvilágot.

A Bon-Bon együtes legendája közös dalt és klipet is készített barátjával: