Szolnoki Péter halála: Charlie az utolsó koncertjén már érezte, hogy baj van

A zenészvilágban sokan sejtették már egy ideje, hogy Szolnoki Péter elszántan harcol valami ellen, ami egyre inkább legyőzni látszik őt. A szóbeszéd aztán ténnyé erősödött, amikor több héttel ezelőtt az 56 éves zenész-énekes kórházba került és az is kiderült, hogy nagy a baj. A barátokban, zenésztársakban és persze a rajongókban ekkor még élt a remény, hiszen Szolnoki Péter egyszer már győzött egy hasonlóan ádáz küzdelemben. Vasárnap hajnalban azonban minden remény szertefoszlott. Az Origo elérte Horváth Charlie-t, aki évtizedeken át volt barátja, zenésztársa és egyben csodálója is a különleges zenei tehetséggel megáldott Szolnoki Péternek.

Szolnoki Péter halála öszetörte Horváth Charlie-t is (Fotó: Török Gergely)

Szolnoki Péter halála megrendítette Charlie-t: „Nagyon, nagyon szerettem…”

Charlie megtörten, a szavakat keresve beszélt… „Én is ezekben a pillanatokban értesültem Szolnoki Péter haláláról. Tulajdonképpen a pályája kezdetétől együtt zenéltünk, ha csak tehettük. Vokálozott is nekem…”

Az utolsó koncertjénél, az Arénában már éreztem, hogy valami baj van, pedig százszázalékosan megcsinálta.

„Ő egy olyan ember volt… Azt szoktam mondani, hogy nem énekes volt, hanem egy zenész-énekes és ez egy fontos különbség. A négy szólamot felénekelte kottából és mellette óriási fuvolista volt. Nagyon fog hiányozni! Nagyon, nagyon szerettem…” – csuklott el Horváth Charlie hangja, akit évtizedes barátság fűzött a Bon-Bon együttes elhunyt zenészéhez.

Szolnoki Péter és Horváth Charlie közös dala az Egyszer az életben címmel készült, mellyel az elhunyt énekesre emlékezünk: