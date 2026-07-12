Szolnoki Péter halála gyászba borította a közösségi oldalakat, így búcsúznak a barátok

Szolnoki Péter baráti kapcsolatot ápolt Liptai Claudiával és Pataki Ádámmal (Fotó: Facebook)

Curtis: „A hangod örökké velünk marad...”

„Nehéz megszólalni, amikor egy olyan embertől búcsúzunk, akinek a hangja, a tehetsége és a lénye ennyire mélyen és kitörölhetetlenül beivódott a mindennapjainkba. Peti nemcsak egy hatalmas énekes volt a szemünkben, hanem egy igazodási pont, egy olyan művész, akinek a torkában ott lakozott a szív és a lélek minden ereje.”

Ha visszagondolok az életemre, Peti hangja végigkísérte az egészet… De van egy dal, ami mindennél közelebb hozza őt a szívemhez. Egy dal, ami örökre összeköti a nevemet az övével, a fiatalságomat a jelennel, a szenvedélyemet a büszkeséggel.

„Peti volt az, aki elénekelte nekünk az Újpest himnuszát. Ahányszor csak felcsendülnek a jól ismert lila-fehér dallamok a Megyeri úton, ahányszor csak megdobban a szívünk a stadionban, és zúg a tábor a lelátón, valójában Peti lelke él tovább bennünk. Az ő hangja adott erőt a hithez, az ő előadása tette a klubhimnuszt valódi, lüktető imádsággal felérő hitvallássá. Amikor azt énekelte, hogy „Mindig Újpest, örök Újpest, a szívem másé soha nem lesz”, abban benne volt az ő egész lénye, az a tiszta szenvedély, ami naggyá tette őt. Köszönök mindent, Peti. Nyugodj békében, a hangod örökké velünk marad!” – olvasható a rapper búcsúposztjában.

Balássy Betty: „Ő volt az igazi “csodahang “!”

„Végtelenül sajnáljuk!!!!!!! Annyi közös emlék…. és muzsika…. Felfoghatatlan!!!! Úgy volt, hogy duettünk is lesz…. Én ezt nagyon vártam, mert Ő volt az igazi „csodahang”!”

Jó ember, apa, zenésztárs…

„Részvétünk az egész családnak!” – írta rövid búcsúüzenetében az énekesnő.

Geszti Péter: „Szolnoki Peti szeretetember volt...”

„Elment a Peti. Elment a hangunk. Megszólalni sem tudunk nélküle. Mert ő volt a legkedvesebb bel canto, a mindent betöltő lágy, mégis férfias frekvencia, a srác, akire mindig lehetett számítani, akinek szerénysége is tanítani való volt, nem csak az éneklése és fuvola játéka. A Rapülők dalai nem szárnyaltak volna fel nélküle, hiszen szinte minden számunk refrénjét ő énekelte végig, akárcsak a fél magyar popszakma dalait a kilencvenes és kétezres években. Szolnoki Peti szeretetember volt, mindig jó volt megölelni, mert benne volt a barátság, a kedvesség és a zene.”

Hosszú éveken át küzdött brutális betegségével, és egyre fájdalmasabbá váló mosolya mögött érezni lehetett az elmúlásról való tudást, hogy az élet minden napja ajándék.

„Nagyon fáj, hogy nem kapott többet ebből az ajándékból. Bon (bon) voyage, Peti!” – áll Geszti Péter barátjához címzett búcsújában.