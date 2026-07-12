Szolnoki Péter halála gyászba borította a közösségi oldalakat, így búcsúznak a barátok

Az ember ilyenkor legszívesebben elbújna egy csendes sarokba, hogy sorra hallgassa a kedvenc Bon-Bon slágereit. De nem teszi, hiszen nem hagyja nyugodni a gondolat: mit mondanak most mások Szolnoki Péter haláláról? A válaszhoz pedig elég csak átpörgetni a közösségi felületeket. Mindenhonnan az ő arca néz vissza ránk és mindenki sorra osztja meg a fent említett kedvenc dalokat. Magyar hírességek mondták el gondolataikat az énekesről, a zenészről, a barátról. Mert Szolnoki Pétert tényleg mindenki szerette…
Sztárok sora vett búcsút néhány sorban Szolnoki Pétertől
- Liptai Claudia megható sorokkal búcsúzott Szolnoki Pétertől: „Remélem, találkozol Karcsival...”
- Curtis ezért a dalért élete végéig hálás lesz Szolnoki Péternek
- Balássy Betty énekesnő közös duettre készült a Bon-Bon együttes énekesével
- Geszti Péter is elköszönt Szolnoki Pétertől: „Bon (bon) voyage, Peti!”
- Gáspár Laci egy vallomással búcsúzott.
Liptai Claudia búcsúja Szolnoki Pétertől: „Remélem, találkozol Karcsival”
„Vannak emberek, akikre valahogy úgy gondolsz, hogy voltak, vannak és lesznek. Nagyjából együtt kezdtétek a pályafutásotokat, együtt mennek az évek, sokszor találkoztok, rengeteg közös történetetek lesz és úgy gondolsz rájuk, hogy ez örökké tart. Vagy legalábbis még nagyon sok éven át.”
Peti drága, te az az ember vagy, akiről egyszerűen nem lehet múltidőben beszélni.
„A szíved, a lelked pont olyan nagyszerű, mint a csodálatos hangod. Tudjuk, hogy az emberi élet törékeny, de valahogy úgy képzeljük, hogy azoknak az embereknek nem lehet bántódása, akiket szeretünk. Én ezt most nem értem. Persze nem is kell. Inkább felidézek egy olyan emléket, ami az életemben az egyik legfontosabb volt és hozzád kapcsolódik. Amikor Karcsi megmutatta először azt a dalt, amit írtatok Pankának. Mától ennek a dalnak is egészen más jelentése lesz. Téged az erős hited most már tovább vezet. Remélem, találkozol Karcsival és persze a többiekkel, és tovább daloltok a nagy égi zenekarban. Isten veled!” – írta hosszú, érzelmes posztjában Szolnoki Péterről Liptai Claudia.
Curtis: „A hangod örökké velünk marad...”
„Nehéz megszólalni, amikor egy olyan embertől búcsúzunk, akinek a hangja, a tehetsége és a lénye ennyire mélyen és kitörölhetetlenül beivódott a mindennapjainkba. Peti nemcsak egy hatalmas énekes volt a szemünkben, hanem egy igazodási pont, egy olyan művész, akinek a torkában ott lakozott a szív és a lélek minden ereje.”
Ha visszagondolok az életemre, Peti hangja végigkísérte az egészet… De van egy dal, ami mindennél közelebb hozza őt a szívemhez. Egy dal, ami örökre összeköti a nevemet az övével, a fiatalságomat a jelennel, a szenvedélyemet a büszkeséggel.
„Peti volt az, aki elénekelte nekünk az Újpest himnuszát. Ahányszor csak felcsendülnek a jól ismert lila-fehér dallamok a Megyeri úton, ahányszor csak megdobban a szívünk a stadionban, és zúg a tábor a lelátón, valójában Peti lelke él tovább bennünk. Az ő hangja adott erőt a hithez, az ő előadása tette a klubhimnuszt valódi, lüktető imádsággal felérő hitvallássá. Amikor azt énekelte, hogy „Mindig Újpest, örök Újpest, a szívem másé soha nem lesz”, abban benne volt az ő egész lénye, az a tiszta szenvedély, ami naggyá tette őt. Köszönök mindent, Peti. Nyugodj békében, a hangod örökké velünk marad!” – olvasható a rapper búcsúposztjában.
Balássy Betty: „Ő volt az igazi “csodahang “!”
„Végtelenül sajnáljuk!!!!!!! Annyi közös emlék…. és muzsika…. Felfoghatatlan!!!! Úgy volt, hogy duettünk is lesz…. Én ezt nagyon vártam, mert Ő volt az igazi „csodahang”!”
Jó ember, apa, zenésztárs…
„Részvétünk az egész családnak!” – írta rövid búcsúüzenetében az énekesnő.
Geszti Péter: „Szolnoki Peti szeretetember volt...”
„Elment a Peti. Elment a hangunk. Megszólalni sem tudunk nélküle. Mert ő volt a legkedvesebb bel canto, a mindent betöltő lágy, mégis férfias frekvencia, a srác, akire mindig lehetett számítani, akinek szerénysége is tanítani való volt, nem csak az éneklése és fuvola játéka. A Rapülők dalai nem szárnyaltak volna fel nélküle, hiszen szinte minden számunk refrénjét ő énekelte végig, akárcsak a fél magyar popszakma dalait a kilencvenes és kétezres években. Szolnoki Peti szeretetember volt, mindig jó volt megölelni, mert benne volt a barátság, a kedvesség és a zene.”
Hosszú éveken át küzdött brutális betegségével, és egyre fájdalmasabbá váló mosolya mögött érezni lehetett az elmúlásról való tudást, hogy az élet minden napja ajándék.
„Nagyon fáj, hogy nem kapott többet ebből az ajándékból. Bon (bon) voyage, Peti!” – áll Geszti Péter barátjához címzett búcsújában.
Gáspár Laci: „Vele együtt meghalt a magyar zene egy hatalmas darabja!”
„A kedvenc magyar férfi énekesem voltál.”
Drága Péter! Felfoghatatlan…
„Őszinte részvétem a családnak! Vele együtt meghalt a magyar zene egy hatalmas darabja!” – olvasható Gáspár Laci posztjában.