Ilyen életet élt a színfalak mögött Szolnoki Péter: gyerekei voltak a legfontosabbak

Az egész ország aggodalommal figyelte a híreket, hogy mi is fog történni Szolnoki Péterrel. Vasárnap azonban szívfacsaró közleményt adott ki az együttes, amiben kijelentették, hogy frontemberük és sok ember barátja örökre eltávozott. A magyar sztárvilág sorra emlékezett meg a legendás énekesről, aki nemcsak hangjával, de a fiatalabb generáció segítésével is sokat tett a magyar zeneipar fejlődéséért. A színfalak mögött azonban visszahúzódó életet élt az énekes.

Szolnoki Péter gyermekei közül ketten is kipróbálták magukat a zenei pályán (Fotó: Bozsó Katalin/Kelet-Magyarország)

Szolnoki Péter óvta gyermekeit a sztárságtól

Bár a Bon-Bon énekese az elmúlt évek egyik legkiemelkedőbb zenei alakja volt, ám családja nem gyakran szerepelt a hírekben, mivel Szolnoki Péter ritkán engedett betekintést magánéletébe. Átlagos életet élt az énekes, 1994-ben vette feleségül Zsuzsát, akitől 20 évvel később elvált. Kapcsolatukból három gyermeke született Szolnoki Péternek: Balázs, Péter és Boglárka. Az éneklés pedig tovább öröklődött, mivel Bogi több Bon-Bon dalban vokálozott, Balázs pedig egy bandát is alapított gimnáziumi barátjaival, ahol ő volt a frontember. Péter pedig nem követte édesapja pályáját és informatikai területen végzett. Ez is jól mutatja, hogy Szolnoki Péter nem erőltette rá a zenei pályafutást gyermekeire.

Szolnoki Péter betegsége sajnos legyőzte az énekes szervezetét (Fotó: MW Bulvár)

Szolnoki Péter házassága után is szerelemre talált

2014-ben elvált, ám 2015-ben komoly kapcsolata lett, Bencze Viktóriával jött össze, végül szakítás lett a vége.

Most is egyedül élek, mert az elmúlt nyolc évben volt egy fantasztikus kapcsolatom, ami szintén az én hibámból szakadt meg. Úgyhogy nekem tényleg nagyon súlyosan el kell gondolkodnom magamon, és hát, ezt teszem... Amióta megszakadt ez a számomra nagyon értékes kapcsolat, azóta járok pszichológushoz, próbálom egyensúlyban tartani magamat, és azt kell megtanulnom, hogy én egyedül, önmagam is képes legyek boldog lenni, mert csak akkor tudok majd egyensúlyt teremteni a kapcsolataimban

– árulta el 2023-ban Szolnoki Péter, aki a szakítása után inkább magára és gyermekeire összpontosított.

Az énekes betegsége azonban már hosszú ideje jelen volt életében, de a mostani csatát már nem tudta megnyerni.